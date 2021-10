Desde la emisión de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' hasta ahora han pasado muchas cosas entre los concursantes. Lo cierto es que a pesar de que todos ellos van a la isla seguros de su relación, son muchas las infidelidades que hemos acabado viendo en cada una de sus temporadas, y es que en un ambiente tan paradisíaco y rodeados de gente guapa parece que nadie es capaz de evitar caer en la tentación, o al menos eso es lo que le ocurre a la mayoría de ellos.

Además, por si no fuese suficiente con los líos que se producen durante el programa, cuando salen de él también surgen nuevas relaciones entre ellos que lo cambian todo. Sin duda, un gran embrollo que puede hacer que te pierdas con los comentarios que se realizan ahora en 'La última tentación'. Por este motivo, Marta Peñate ha decidido aprovechar su canal de 'Mtmad' para hacer....¡un árbol sexológico! Un método infalible para que no nos perdamos entre tantas relaciones.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mtmad

Con una carita triste ha señalado a todas aquellas personas que no tienen a nadie con quien se hayan liado dentro de la casa (sin contar con sus parejas o ex parejas), como son Pablo, Alejandro, Roberto, Christofer y ella. Tras esto, ha comenzado a señalar todas las personas que han tenido más de un lío. Desde Mayka, actual pareja de Alejandro, y que ha estado con Pablo, Gonzalo y Óscar hasta Fani que ha caído en la tentación con Julián y que ya estuvo con Rubén.

Aunque, sin duda, para ella la reina del reality es Andrea. Marta ha confesado que es una gran concursante que debería estar en todas las ediciones, y es que es la persona que cuenta con más pretendientes dentro del concurso. Lo cierto es que antes de entrar ella ya le puso los cuernos a su pareja, Roberto, con Manuel, con quien ha vuelto a caer en la tentación dentro de la casa. Además, también ha estado con Cristian y Óscar.

Mtmad

En todo este embrollo, Marta Peñate ha querido añadir más líos que hasta ahora habían sido desconocidos. Para empezar, ha confesado que Lucía, que ahora está con Isaac....¡tuvo algo con Dani, la actual pareja de Bea Retamal! Un nuevo romance que se une a Manuel, Óscar y Cristian, con quienes parece que también tuvo algo. Por otro lado, ha confirmado que Estefanía, que tuvo algo con Jesús en la anterior edición, ha estado fuera del programa con Diego, la ex pareja de Lola.

Con tanto lío normal no perderse y es que parece que los concursantes no pierden el tiempo. Además, Marta ha advertido que solo ha podido hablar de lo que ha pasado hasta ahora, un árbol sexológico que puede que se siga ampliando una vez que acabe 'La última tentación'.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io