no parece tener mucha suerte en el amor y menos ahora que acaba de romper con su pareja Santi Burgoa tras dos años juntos. Sin embargo, el que no se consuela es porque no quiere y la colaboradora no mantiene la amistad con todos sus ex pero sí guarda alguno de los regalos que le hicieron. Entre todos esos obsequios de sus enamorados, Alba Carrillo sabe cuál es el más valioso de todos y así lo contaba en 'Sálvame' cuando Paz Padilla le preguntaba por lo más caro que le había regalado una pareja., reconocía.

captura Telecinco

La pieza en cuestión es un diamante que el tenista "fue a comprar al prestigioso mercado de diamantes de Amberes con un joyero amigo suyo", explica la colaboradora. Alba no sabe de cuántos quilates exactamente es su diamante, pero sí que es un "buen pedrusco" que tiene guardado a buen recaudo en casa junto con su certificado de pureza.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Alba Carrillo desconoce el valor exacto del anillo, pero, según Kiko Matamoros, la pieza podría rondar los 20.000 €. Eso sí, la hija de Lucía Pariente, que sigue dándolo todo en 'Secret Story', se ofrece a llevarlo a 'Sálvame' para que un experto lo tase y saber cuánto costaría por si tuviera algún apuro económico y tuviera que deshacerse de él para conseguir dinero.

Carlos Alvarez Getty Images

Sin embargo, la ex mujer de Feliciano López afirmaba que no lo había vendido cuando se lo preguntaba abiertamente Paz Padilla. "Está en mi poder, tiene un valor sentimental incalculable", aseguraba la joven con ironía. Alba Carrillo y Feliciano López estuvieron casados poco menos de un año, ya que se dieron el 'sí, quiero' en julio de 2015 y anunciaron su separación en junio de 2016.

Telecinco.es

"Me han durado más los regalos que los novios", bromeba Alba entre risas. Pero a pesar de las risas, la ex modelo no atraviesa un buen momento personal después de haber roto con el periodista Santi Burgoa, con quien llevaba ya dos años de relación y con quien parecía muy feliz. Así se lo reconocía la hija de Lucía Pariente a Jorge Javier en el plató de 'Secret Story'.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io