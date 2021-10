Cada vez existe más complicidad entre Cynthia Martínez y Canales Rivera. Y es que, ya se sabe, donde fuego hubo, cenizas quedan. Los concursantes se convirtieron en protagonistas de la última gala de 'Secret Story' gracias a su nominación directa. Razones no le faltaban a la organización del programa para hacer saltar a la palestra a los concursantes. Canales Rivera y Cynthia Martínez han sido pillados haciendo trampas en 'Secret Story'. Todo ocurrió cuando el torero y su examante tenían que lanzarse un tartazo a la cara y según el orden que les indicaba las bolas. Fue en ese momento cuando Cynthia le pasó a Canales una bola de forma disimulada a Canales para cambiar el orden de lanzamiento de tartas, alterando de esta manera el orden y teniendo más posibilidades de salvarse que el resto de los habitantes.

Rápidamente los telespectadores se dieron cuenta de su estrategia y el vídeo en el que aparecen haciendo trampas corrió como la pólvora en redes sociales, haciendo que la organización del programa tomase cartas sobre el asunto.

Sobre todo, cuando Canales se alzó como el ganador de la prueba y conseguir la inmunidad. Fue en ese momento cuando la bola se hizo más grande y tuvieron que actuar ante la victoria del primo de Kiko Rivera. Finalmente, Jorge Javier informó a los concursantes de su sanción que acarreó una nominación directa. Ambos pusieron toda clase de excusas, pero de nada les sirvió porque ahora están nominados y uno de los dos podría salir expulsado la próxima semana.



“Por el contencioso que tengo con ella, no me apetecía darle el tartazo”, ha sido el motivo con el que el torero ha intentado justificar sus artimañas. Pero la dirección de ‘Secret Story’ ha querido ser justo y no dar ningún tipo de privilegio a los habitantes de la casa de los secretos. “Canales, Cynthia, habéis incumplido las normas, y la dirección considera que tenéis que estar nominados los dos”, informaba Jorge Javier.

Junto a Luca Onestini, Emy Russ, Cristina Porta y Adara Molinero, Canales y Cynthia se jugarán el próximo jueves la expulsión del concurso.

