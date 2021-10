Fani Carbajo se ha mostrado la mar de ilusionada al poder avanzar nuevos detalles de su nuevo negocio. La mediática concursante de ‘La isla de las tentaciones’ está dispuesta en convertirse en la nueva reina de la noche con la próxima apertura de dos nuevos locales de copas. “¡Por fin os puedo enseñar el local!”, exclama en la última entrega de su canal en Mtmad, ‘A pesar de todo’. La futura empresaria explica que ya se ha hecho con dos locales. El primero, en Alcorcón y el otro, en Las Rozas. Tras indicar que el de Alcorcón tardará más en abrir sus puertas porque es más grande y hay que reformarlo, Fani ha mostrado a sus seguidores el otro local, confesando que se trata de la parte de atrás de un restaurante. “Ya es mío, me pertenece”, dice orgullosa.

Dispuesta a aclarar las dudas tanto de sus admiradores como de sus detractores, la joven se ha sometido a una batería de preguntas. “Iba a tener una socia, pero al final no ha podido estar por motivos personales. La estuve esperando y al final, de tanto esperar, acabé con una mano delante y la otra detrás. No ha funcionado la cosa…”, apunta sobre el motivo del retraso en la puesta en marcha de este nuevo proyecto. A su vez, reconoce tener un nuevo socio, del que todavía no ha querido desvelar su identidad.

Mtmad

En un primer momento, Fani tenía pensado montar un centro de estética, pero al final acabó por descartar esa idea y apostar por algo menos arriesgado. “Lo estuve mirando y dando muchas vueltas, pero es que es muy caro… Hay que invertir en mucha maquinaria y contar con los mejores profesionales. Para montarlo a lo guarro, prefería invertir en otra cosa”, reflexiona.

Tal y como ella misma relata, Fani ha querido invertir su dinero en este negocio con el objetivo de tener un colchón por si el día de mañana dejan de contar con ella en televisión. “Llevo desde los 14 años trabajando, no he dejado de currar nunca… Ahora, por fortuna, tengo la suerte de tener un buen trabajo. Aunque no lo penséis, requiere mucho esfuerzo. Estar delante de las cámaras no es fácil. No todo el mundo sirve. Si alguna vez me quedo sin ello, quiero tener mi alternativa para que en mi casa no falte mi sueldo”, explica. “Esta es la primera vez que voy a tener a gente trabajando para mí. ¡Voy a ser la jefa! No soy nada cabrona y no pienso putear a nadie”, advierte.

Acto seguido, la pareja de Christofer enseña el local, que la verdad está un pelín cochambroso, ya que todavía tiene que ponerse manos a la obra para adecentarlo y decorarlo a su gusto. “Espero que vengáis a disfrutar y a pasarlo bien”, dice antes de enviarle un claro mensaje a todas aquellas personas que pusieron en duda que iba a dar este paso tan importante en su vida. “Para todos los que pusisteis en duda que iba a montar un negocio, ahora os jodéis”, sentencia.

Bien de billetes

Desde que se produjera su salto a la fama en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’, Fani Carbajo no ha dejado de amasar dinero. A sus apariciones televisivas habría que sumar su faceta de ‘influencer’, contando en su cuenta de Instagram con más de medio millón de seguidores. En la última entrega de ‘El debate de las tentaciones’, Kiko Matamoros desveló el sueldo que, supuestamente, la madrileña cobró por participar en ‘La última tentación’: 50.000 euros.

