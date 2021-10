¡Paren rotativas! Estamos totalmente consternados con el nuevo salseo viral. Y es que, se dice, se rumorea, que Selena Gomez y Chris Evans podrían estar juntos. Una historia de amor que podría haber comenzado en redes sociales, ya sabemos con lo típico, yo te sigo, tú me sigues, un likes, dos likes... un mensaje privado. La cantante y el actor de Marvel se convirtieron en 'trending topic' después de que sus fans comenzasen a alimentar la teoría de que podrían hacer comenzado una relación sentimental.

Las primeras pruebas que dieron sus seguidores de su supuesta relación fue el 'follow' de Chris a Selena en Instagram, algo que no pasó desapercibido ya que el actor sigue a tan solo 200 personas en la plataforma de redes sociales.

Pero la cosa no quedaría ahí, ambos artistas han quedado varias veces en diferentes lugares de Los Angeles, incluyendo un restaurante que abandonaron juntos y donde fueron fotografiados por los fans, que obviamente han captado las primeras imágenes de la nueva pareja junta.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez was spotted leaving the same restaurant, the two superstars started following eachother recently on IG too 👀

rumours been saying that they're dating ! pic.twitter.com/HRqxIsnasf — RIRI🔪 (INSIDER NEWS) (@itaintriri) October 1, 2021

Aunque, DE MOMENTO, ninguno de los dos ha confirmado su relación, parece que las cosas entre ellos van viento en popa. Por lo que podríamos decir que no solo triunfan en sus respectivas carreras sino que también en el amor. Selena Gomez está ahora con la promoción de 'Hotel Transylvania' y la adaptación cinematográfica del libro homónimo 'In the Shadow of the Mountain' . Por su parte el actor, Chris Evans tiene pendiente de estrenar: 'The Gray Man', 'Lightyear', 'Little Shop of Horrors' y 'Bermuda'.

Con poca fortuna en el amor

El gran amor de Selena, hasta la fecha fue, Justin Bieber con el que estuvo saliendo durante años antes de finalmente separarse definitivamente a principios de 2018. Poco después el cantante anuncio su boda con Hailey Bieber.

Tras su ruptura con Justin se le ha vinculado con The Weekend y en los últimos meses con el jugador de baloncesto Jimmy Butler.

Por su parte, Chris estuvo saliendo con la coprotagonista Gifted, Jenny Slate hasta 2018 cuando pusieron fin a su relación. Después se le relacionó con la protagonista de 'Cenicienta' Lily James en 2020 por un breve período, pero ninguno de los actores confirmó su romance.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io