Este año parece que es el año del amor. Si estamos 'in love' con 'Bennifer'-formada por Ben Affleck y Jennifer López- y sus muestras de amor en público, la pareja formada por Rosalía y Rauw Alejandro parece haber conquistado el corazón de más de uno. Los dos son los artistas del momento pero ahora se han convertido ¡en la pareja del momento! Fue en el cumpleaños de (LA) Rosalía cuando confirmaron su amor con un tierno vídeo y una romántica dedicatoria en Instagram. Después no han dejado de demostrar su amor en público.

Ahora, nos han regalado su primer beso en público. Por supuesto se ha hecho viral en la red. En el vídeo, que ha compartido Rauw Alejandro en su cuenta de TikTok, aparecen en la furgoneta después del concierto haciendo un saludo que tienen en común-¿qué nos decís de eso?- y después dándose un beso. ¿Pueden ser más tiernos? ¡Nosotros hemos muerto de amor!

@rauwalejandro Aquí con mi reina y show número 43 CHECKKK!! ✔️✔️✔️ ♬ original sound - rauwalejandro

Pero la cosa no queda aquí. Rauw está de gira por España, y Rosalía no ha dudado en acompañarle en su tour por nuestro país. Y fue en su concierto de Barcelona cuando emocionó a Rosalía con sus palabras arriba del escenario. El cantante puertoriqueño declaró en CATALÁN, sí en CATALÁN, su amor a Rosalía. "Barcelona és la millor ciutat del món i té la novia més guapa del món també" (Barcelona es la mejor ciudad del mundo y tiene la novia más guapa del mundo también)". ¿Hola?

Pero no solo eso, también le dedicó una canción. ¿Qué será lo siguiente? ¿Una tema juntos? ¡Lo estamos deseando!

