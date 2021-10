Gianmarco Onestini no ha podido contener la emoción en 'Secret Story' y ha terminado completamente roto en plató. Todo ha surgido después de que el italiano escuchase las bonitas palabras que Canales Rivera le ha dedicado a su abuelo durante su línea de la vida, dejando claro que para él fue la persona más importante que ha tenido y que sigue estando muy presente en su día a día aunque ya no esté. "Me ha emocionado mucho respecto a como ha hablado tanto de su abuelo como de sus hijos", ha indicado el italiano intentando contenerse.

Sin embargo, finalmente ha terminado derrumbándose provocando que Carlos Sobera tenga que hacer un inciso para intentar calmarle y animarle. El ex de Adara Molinero ha reconocido que él perdió a su abuela el año pasado y que escuchar al ex torero hablar así le había hecho recordarla. "Tiene un recuerdo tan bonito de su abuelo que me ha emocionado mucho", ha explicado.

"Los abuelos son los seres más bonitos que hay y son una cosa maravillosa y cuando se van te dejan un vacío dentro muy grande", ha indicado incapaz de calmarse al rememorar el duro momento en el que le perdió. Unas palabras que han provocado que todos acaben muy emocionados en plató.

Entre ellos, Alejandra Rubio que ha confesado estar muy de acuerdo con Gianmarco, asegurando que ella no sabe qué hará cuando falte María Teresa Campos. "Yo por suerte la tengo aquí, el día que me falte no sé que haré la verdad, los abuelos son lo mejor que hay", ha reconocido visiblemente emocionada al pensar en esa posibilidad.

