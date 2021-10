Andrea ha revelado que su pasado amoroso no ha sido un camino de rosas, especialmente con un ex: "Me anuló completamente"

Para poder juzgar sin temor a equivocarse a una persona, hay que conocer bien todos los recovecos de su vida, y después de muchas críticas, Andrea Gasca ha querido poner toda la carne en el asador para que su seguidores puedan comprender por qué actúa como actúa, o por qué le puso los cuernos a Ismael en 'La isla de las tentaciones'. La joven ha reconocido en su canal de mtmad que cuando llegó a la isla, su relación ya no estaba bien, pero es que además viene de un pasado muy doloroso de traiciones y posesión que la han marcado para siempre.

En la curva de la vida que ha realizado en su canal, Andrea se ha desnudado emocionalmente, y ha acabado hasta emocionándose: su primer novio, que tuvo con 16 años, acabó poniéndole los cuernos cuando ella pensaba que esa relación iba a ser para toda la vida, pero aquella no fue la peor, porque la segunda relación acabó en un peligroso juego de posesión que terminó en violencia: "Mi (segundo) ex era posesivo. Pasó de querer hacerlo todo conmigo a no querer que hiciera algo sin él. Me anuló como persona. Me alejó de todas mis amistades. Cuando discutíamos yo tenía miedo. Nunca me puso la mano encima, pero era una persona agresiva", ha contado. "Me cuesta hablar de este tema. Fue una persona que me hizo mucho daño".

"Cuando estuve en 'La isla...' se me dijo 'si son celosos es que les das motivos'. Yo, durante la relación, no les di motivo ninguno. Simplemente son personas inseguras. Nadie me obliga a estar contigo, si estoy es porque quiero", ha relatado Andrea, dejando claro que los celos, para ella, no son un problema. "Otra cosa es que, como mi segundo ex, te presentes en mi casa, en mi universidad, en mi trabajo, no tengas en cuenta ni mi opinión... ahí ya sí me estaba obligando. Por ejemplo, yo quería operarme el pecho y él decía que no me iba a operar, que lo hacía para que otros tíos me miraran. Tampoco le gustaba que fuera con pantalón corto porque otros tíos me iban a mirar por la calle. Él me decía 'soy así porque te quiero'. Y claro, entras en un bucle del que es muy difícil salir, porque pensaba que era verdad. A mí me costó dos años darme cuenta de que no: quien te quiere bien, te quiere libre".

Ismael también era celoso

Uno de los grandes problemas de Andrea con su tercera pareja, Ismael (al que conoció en 'First Dates' y con el que puso su amor a prueba en 'La isla de las tentaciones'), fueron también los celos. "Todo iba subiendo y subiendo hasta el momento de la convivencia. La idea fue suya. Yo con 23 años no me sentía preparada, pero aún así cambié toda mi vida por él. El problema fue que vivíamos juntos, íbamos juntos al mismo gimnasio. Trabajábamos juntos en el mismo centro comercial, luego juntos también en la misma discoteca... Al principio me gustaba, pero luego empecé a echar de menos a mis amigas: en un año que estuvo en Barcelona no hizo ni una amistad, y a mí me daba cosa irme y dejarle solo. Y luego el tema de los celos: él ya desde el principio reconoció que era celoso, y aunque no estábamos bien, seguí apostando por esa relación. Le quise un montón, ha sido la persona a la que más he querido... pero no le veía futuro, y en 'La isla de las tentaciones' pasó lo que pasó. Al final creo que nos vino hasta bien. Creo mucho en el destino", ha reconocido.

