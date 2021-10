Melanie C ha presumido de abdominales cuando se disponía a entrar en su entrenamiento de baile

Las Kardashian, ¿las nuevas Spice Girls?

Ser famosa requiere estar siempre estupenda a cualquier hora del día cuando sales de casa, y si no que se lo digan a la cantante Melanie C. La ex Spice Girl ahora está dándolo todo en el programa 'Dancing with the Stars' (versión inglesa del 'Bailando con las estrellas' que tuvimos hace unos años en España), y a la llegada a su entrenamiento diario para que todo salga perfecto en la gala, nos dejó boquiabiertos con ESE cuerpazo que se gasta a sus 47 años.

Mel C no sólo tiene un tipazo tonificado, sino que además apenas tiene un gramo de grasa fuera de su sitio: gracias a su top 'ombliguero', pudimos divisar la extrema definición de sus abdominales, pero también la de sus brazos y sus piernas. Vamos, que a nosotros no se nos ocurriría cabrear a la cantante, porque de un guantazo nos pone a bailar...

Gtres

Gtres

Pero claro, viendo en sus redes sociales a lo que se dedica cuando entra por la puerta del gimnasio, no nos extraña que esté tan fuerte como está: baile durante horas, mancuernas, cardio, gomas... todo es poco para estar espectacular. "¡Incluso cuando estoy tan cansada como en este momento, un entrenamiento realmente me pone a tope y estoy ansiosa por comenzar!", escribe en su Twitter.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

💪 Even when I'm as tired as I am at the moment, a workout really sorts me out and I'm raring to go!



😅 Nothing too strenuous today, otherwise I'll be in trouble with Gleb. He wants me to save all my energy for those dance moves! 🕺💃😉 pic.twitter.com/eGk69zupP7 — Mel C / Melanie C (@MelanieCmusic) October 7, 2021

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Melanie estuvo esta semana muy entregada con su nuevo cometido, porque el programa ha llevado a cabo un especial sobre villanos de Disney, y los concursantes tuvieron que realizar una coreografía disfrazados de uno de ellos. ¿Y a quién le tocó hacer a ella? Ni más ni menos que a Maléfica. "Aquí estoy, acostumbrándome a los cuernos de Maléfica", posteaba junto a unas fotos de los ensayos con su bailarín. ¡Qué guay!

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Rehearsals weekend ✅

Getting used to Maleficent's horns ✅

All set for @Disney 's Heroes and Villains night... ✅ ✅ ✅!!!



Who's watching @DancingABC tonight and tomorrow?! 🥳🕺💃 #TeamSporty pic.twitter.com/k1ozYdFH5Y — Mel C / Melanie C (@MelanieCmusic) October 11, 2021

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io