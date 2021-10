Andrea y Cristian han tenido una trifulca en 'La última tentación' después de que él contara que tuvo sexo con Andrea

Andrea le pone los cuernos a Roberto con Manuel en 'La última tentación'

Andrea revela su tormentoso pasado amoroso: "Mi ex era posesivo y agresivo"

Andrea Gasca no está teniendo una vivencia precisamente memorable en 'La última tentación': hace sólo unos días veíamos cómo le ponía los cuernos a su novio, Roberto, acostándose con Manuel, y ahora ha salido a la luz que cuando estaba conociendo a su nuevo churri ¡tuvo una noche de pasión con Cristian Jerez! La barcelonesa se encontraba en su villa charlando animadamente con Patri en una noche de fiesta, y cuando la morena confesaba que Cristian le había pedido un beso hace tiempo y Patri decía que ella también, el propio Cristian, que se estaba pispando de que hablaban de él, se acercó a reprocharles su actitud: "No seáis tan cobardes de estar hablando aquí sin mí".

Ante tal comentario, las dos chicas se vinieron arriba, y cuando le pidieron que confesara que intentó liarse con Andrea, él sacó la artillería pesada: "A lo mejor te dije que me dieras un pico, pero escúchame: te has acostado conmigo estando con Roberto, ¿qué más da un pico?".

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A Andre le comenzaron a hacer chiribitas los ojos y le llamó embustero: "Eres un mentiroso y todo el mundo lo sabe". Jerez, entonces, empezó a repartir leña: "(Roberto) te estaba hablando al móvil y por la mañana te fuiste con él. ¿Por qué habláis de mí sin que yo pueda defenderme?", preguntaba. "Sois las dos unas falsas. Si yo tengo que decir algo os lo digo a la cara. Y tú le has puesto los cuernos a tu novio conmigo y tú no lo has hecho porque yo no he querido", decía refiriéndose primero a Andrea y luego a Patri.

Mediaset

Andrea negaba la mayor, y aunque tenía que reconocer que le había puesto los cuernos a su novio en la isla con Manuel, con Cristian no se apeaba del burro. El chico se llevaba las manos a la cabeza mientras Andrea sonreía... ¿quién de los dos llevará razón? ¿Ha dicho Cristian la verdad... o sólo ha dicho que Andrea se acostó con él para quedar por encima?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io