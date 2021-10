Muchos de nuestros famosos podrán decir misa, pero cuando alguien se hace un retoquito se nota, ya sea en la cara o en el resto del cuerpo, y aunque Tom Cruise diga que él no se ha hecho ningún arreglo y que 'nunca se lo hará', está claro que algo ha pasado en su rostro, porque el actor de 'Misión Imposible' ha aparecido estos días en un partido de beisbol con una tez muy distinta a la que nos tiene acostumbrados, con unos prominentes mofletes que no se sabe muy bien de dónde han salido.

Muchos le han quitado importancia diciendo que ha debido de ganar peso, o que simplemente ha envejecido y por eso se ve distinto, pero hay quienes van más allá y aseguran que el actor se ha hecho más de un retoquito, y aunque si fuera el caso nos parecería maravilloso, ¿por qué entonces el actor lo niega? Ha sido uno de sus buenos amigos de Hollywood, el actor Cuba Gooding Jr., el que ha hecho saltar la liebre con sus declaraciones preguntado por Tom en una entrevista: "No sé lo que se ha hecho, pero recuerdo el día que lo sorprendí en su casa y tenía la cara llena de puntos; le pregunté si estaba bien y me contestó que no sabía que yo iba a ir a visitarlo".

Gtres

También uno de los cirujanos plásticos más famosos de Nueva York ha dado su punto de vista: "Se ha realizado una mejora significativa en el cuello", ha sentenciado: "las arrugas en esa zona son ahora verticales y la piel está más tersa. Le hicieron un tirón desde detrás de la oreja", y añade: "La piel está más tensa que en los últimos años". Y no es el único: otros cirujanos también han afirmado que el intérprete que saltara a la fama mundial con 'Top Gun' se ha sometido a trasplantes de cabello, al menos dos operaciones de nariz y se ha puesto inyecciones de relleno con ácido hialurónico.

Así lucía la cara de Tom Cruise hace sólo un año, durante las grabaciones de ’Misión Imposible 7’ Gtres

Sean o no ciertos esos retoques, para la intimidad de Tom Cruise quedan, aunque las redes ya se volvieron locas en 2016 con otro llamativo cambio en su cara, el resultado es bastante evidente: las redes sociales están divididas entre quienes le defienden y quienes no entienden que mienta negando los retoques, si hoy en día son la cosa más común del mundo. Sin embargo, en esos comentarios también hay siempre lugar para la malicia, y hay quienes ya le han comparado con los mofletes de una ardilla... ¡Qué malos!

