Desde que salió de 'La casa de los secretos', Miguel Frigenti no da puntada sin hilo. Las peleas con Alba Carillo son frecuentes tanto en el plato de 'Secret Story' como en 'Sálvame', donde colaboran ambos. Son duras las polémicas que hay entre estos dos colaboradores pero para Miguel, la modelo no es su única archienemiga. El joven tiene para todos y si tiene que tener otra guerra paralela abierta, ¡Pues ahí está!

Ahora el conflicto lo tiene con otra persona que también estuvo trabajando en 'Sálvame' mucho tiempo: Rosa Benito. Miguel, que fue acusado por Alba de criticar la boda de su amiga Belén Esteban, se abría para hablar de una vez por todas de lo que piensa de la gente que ha pasado por el programa. El madrileño se sinceraba sobre Rosa Benito y no era nada agradable lo que contaba de la ex mujer de Amador Mohedano: "cotilla y chismosa", así catalogaba a la alicantina y ésta no ha dudado en contestarle.

Telecinco

Frigenti aseguró que la cuñada de Rocío Jurado puso a caer de un burro la boda de Belén Estaban y además, siempre ha puesto a parir a su sobrina Rocío Carrasco. "Yo de mi sobrina no he hablado mal jamás en mi vida y menos lo iba a hacer delante de ti", argumentaba Benito.

"Te quieres meter con la que crees que es más débil… Ten lo que hay que tener y defiéndete de lo que ha dicho Pepe del Real y Miguel Ángel Nicolás", le ha espetado Benito muy seria. También se ha defendido sobre lo que insinúa el joven de Belén. En concreto, Rosa asegura que dijo que le dolía mucho que Belén Esteban hubiese dicho que su hija parecía una "cabaretera" en sus actuaciones. "Yo he sido muy amiga de Belén y jamás he dicho nada de ella".

