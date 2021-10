Si Rafa Mora tuviera que elegir a una de las mujeres del clan Campos, lo tendría muy pero que muy fácil. Tanto es así que ya lo ha hecho. El colaborador de 'Sálvame' ha dejado claro no, cristalino, quién es su favorita entre todas las Campos y lo ha hecho sin contemplaciones ante una Carmen Borrego que no era su elegida y a quien mandaba así una pulla en toda regla. Y es que Rafa Mora se declara fan de Alejandra Rubio, a pesar de que ambos han tenido sus cruces de acusaciones.

captura Telecinco

Este claro posicionamiento por parte del valenciano se producía en 'Sálvame' justo cuando Carlota Corredera felicitaba a Carmen Borrego por su trabajo como colaboradora. Además desvelaba que los directores del programa estaban muy satisfechos con el trabajo de Carmen Borrego desde que fichara por 'Sálvame' en septiembre. La hermana de Terelu no podía ocultar su 'orgullo y satisfacción' y disfrutaba de su momento de gloria hasta que Rafa Mora le lanzó un zasca para aguarle la fiesta, mientras Belén Esteban la defendía.

captura Telecinco

"A mí me hubiese gustado más que viniera Alejandra" sentenciaba Rafa Mora. El estudiante de Periodismo trataba luego de rectificar, sin éxito, la pullita y dorarle un poco la píldora a su nueva compañera de trabajo. "Carmen lo está haciendo muy bien, pero yo tengo buen rollo con Alejandra", se justificaba. La hija de María Teresa Campos mantenía la compostura e incluso afirmaba que "no tendría ningún problema" en compartir plató con su sobrina a pesar de sus diferencias.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero ojo que los piropos de Rafa Mora a Alejandra Rubio todavía seguían, aunque él trataba de darle una opinión simplemente profesional adulando el papel de la hija de Terelu como colaboradora televisiva. "Creo que es una tía que lo está haciendo muy bien últimamente", dice Rafa.



Telecinco

Pero de repente viene a nuestra memoria la teoría de Aless Gibaja de que a Rafa Mora le gustaba Alejandra Rubio y, claro, nos saltan todas las alertas. "Es muy guapa, pero yo no le tengo ninguna manía a Alejandra, ningún gato y mucho menos estoy enamorado de ella", respondió entonces Rafa.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io