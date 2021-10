Yoli Claramonte ha contado, por fin, qué ha hecho con el ramo de su boda

Este fue el vestido de novia de Yoli

Jorge y Yoli nos cuelan en su peculiar noche de bodas

Yoli Claramonte por fin está disfrutando de las mieles de ser una mujer casada. La ex gran hermana se dio el 'sí, quiero' con su chico, Jorge, el pasado 16 de septiembre, pero hasta ahora aún le quedaba una cosa por hacer: entregar el ramo a la siguiente mujer casadera. Normalmente, la tradición indica que la novia tire el ramo a todas sus amigas y familiares solteras porque, dicen, de una boda sale otra, pero ella se ha ahorrado eso y ahora ha mostrado lo que ha hecho con su ramo.

En su último vídeo para mtmad, Yoli ha estado repasando los álbumes de fotos familiares junto a su madre, Yolanda, y ha sido ella la elegida para ser portadora del ramo: "Te lo doy si hay boda. ¡Que se ha echado novio!", le ha dicho la influencer a su madre, que se ha negado en rotundo a pesar de tener una nueva ilusión, Perico: "Di que no. ¿Pero cómo me voy a casar? ¿Tú estás loca? ¿Para qué quieres que me case? Yo me lo quedo, pero sin boda", renegaba Yolanda. "Bueno, pues un compromiso fiel". "Que no", discutían la una y la otra.

Parece, por su reacción, que Yolanda aún cree que es pronto para llamar 'novio' a ese nuevo hombre que ha aparecido en su vida, aunque al final hasta ha bromeado: "Perico, tengo el ramo. A ver qué hacemos. ¿Y el anillo?", le decía a través de la cámara muerta de vergüenza mientras Yoli celebraba que se iba a ir de boda e iba a ver a su madre casarse. De momento, parece pronto para eso, porque a la madre de la ex gran hermana no le gusta correr tanto como a Yoli (que se ha casado sólo un año y medio después de estar con Jorge), y prefiere ir con pies de plomo, pero seguro que si hay boda, nos acabaremos enterando por Yoli...

