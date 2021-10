Rocío Flores da un importante paso al frente en su enfrentamiento con su madre, Rocío Carrasco. Si hace poco Antonio David ganaba en los juzgados a la productora del programa ‘Sálvame’, a los que había acusado de despido improcedente, su hija quiere ahora repetir triunfo por otra causa y sigue la senda judicial iniciada por su padre. Rocío Flores ha denunciado también a 'La Fábrica de la tele' y en el nuevo número de QMD! te contamos el motivo y todos los detalles de este nuevo capítulo en el culebrón familiar del momento (con permiso de los Pantoja, para este también hay hueco en la revista...)



Rocío Flores sentará en el banquillo a los responsables de ‘La Fábrica de La Tele’ por considerar que han cometido “una invasión a su intimidad personal y familiar” al hacer pública, en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la sentencia que la condenó cuando era menor de edad como “autora responsable de un delito de maltrato habitual, de un delito de maltrato, de una falta continuada de amenazas y de una falta continuada de injurias” hacia su madre, Rocío Carrasco.

Captura TV

¿Quieres saber qué día se producirá la vista para que el juez decida si hay o no indicios de criminalidad como para seguir adelante? Pues corre al quiosco a por tu nuevo ejemplar de QMD! para descubrirlo.

Y de paso, también podrás conocer todas las novedades en el otro culebrón familiar, sí el de los Pantoja. Te contamos lo último de Kiko Rivera ahora que se ha reconciliado con su madre, Isabel Pantoja, y ha decidido cargar duramente contra su hermana Isa, quien ya ha respondido a Kiko, y contra su prima Anabel.

Pero en el nuevo número de QMD! también hay sitio para el glamour que nos trae Sharon Stone con unas fotos divina de la muerte en la costa francesa. Y es que la actriz sigue estupenda a los 63 años.

Otra que está de toma pan y moja, aunque con menos edad todo hay que decirlo, es Eva González. Repasamos foto a foto cómo ha cambiado la imagen de la modelo reconvertida en presentadora como ya hemos hecho con Belén Rueda o Ana Fernández, entre otras.

Sí, QMD! viene cargadito de noticias y de buen rollo, así que date prisa para hacerte ya con tu ejemplar para no perderte nada de nada.



