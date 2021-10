Aurah Ruiz ha decidido romper su silencio. La 'influencer' está harta de que no dejen de lanzar rumores sobre la relación que mantiene con Jesé. Una situación que ha hecho que llegue a su límite tras ver cómo en redes sociales se publicaba un vídeo en el que supuestamente aseguraban que se veía a ella intentando atropellar a su pareja tras haber mantenido una discusión. Unas imágenes que han provocado que ella estalle en su canal de 'Mtmad', donde no ha dudado en explicar qué pasó realmente.

"No he atropellado a nadie. No habría intento porque si lo haces te lo llevas por delante y le matas o le pasa algo", ha explicado dejando claro que su pareja se encuentra perfectamente, por lo que es imposible que ella le hiciese ningún tipo de daño con el coche. Además, ha indicado que el encargado de subir ese vídeo fue un menor de edad contra el que piensa tomar medidas legales por haberlo difundido diciendo que eran ellos y contando cosas que no eran verdad.

La novia del futbolista ha confesado que, después de acudir a un concierto, ambos tuvieron una discusión. "Hubo una discusión, no lo voy a negar, pero no voy a admitir que le he atropellado", ha aclarado. Además, ha explicado que si él no fue al día siguiente a entrenar con su equipo fue porque ya arrastraba una molestia de un partido anterior, no porque ella le hubiese hecho daño.

Aurah Ruiz ha dejado claro que, a pesar de que en el pasado tuvieron muchas diferencias, ahora ambos mantienen una excelente relación. "Han pasado muchas cosas entre nosotros dos pero estamos bien, somos muy felices. Jamás atropellaría a nadie y menos al padre de mi hijo", ha aclarado. Unas palabras con las que quiere zanjar los rumores, y es que ha indicado que se le está acusando de algo gravísimo que ella no ha hecho y que le ha causado un gran daño.

