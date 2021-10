La pareja de cantantes Camilo y Evaluna han anunciado su embarazo de la forma más especial

Su nuevo tema conjunto se llama 'Índigo', el nombre escogido para la criatura

Ya estaban tardando los famosos en darnos una nueva noticia de este estilo, y el último en hacerlo ha sido el cantante Camilo, que con el estreno de su nuevo tema ha querido anunciar al mundo ¡que él y su pareja, la también cantante Evaluna, están esperando su primer hijo en común! Los dos artistas se han mostrado de lo más felices en el videoclip, y la pareja ha anunciado este 13 de octubre que, efectivamente, su primer bebé está en camino, con test de embarazo incluido.

El cantante se ha referido a su 'tribu' (así es como llama a sus fans) en un comentario de YouTube para anunciarles el motivo de su felicidad: "Gloria a Dios. TRIBUUU VAN A SER TIIIOOOOOSSS JAJAJAJ La noticia más hermosa del mundo. Y la alegría nunca es completa hasta que se comparte con la gente que uno ama! Con ustedes. Con LA TRIBU⛺️🔥".

La pareja no ha parado de reír y de llorar de la emoción en el videoclip, porque además de a ambos celebrando con alegría el embarazo de Evaluna, también han querido incluir videos caseros de la reacción del cantante cuando se lo contó ella (llorando a moco tendido), la celebración de sus amigos y familiares o incluso el test de embarazo, que no dejaba lugar a dudas con su 'Pregnant'. A juzgar por el nombre de la canción, parece claro que el nombre escogido será Índigo, un nombre unisex, así que de momento se desconoce el sexo del bebé a falta de más detalles por parte de la pareja.

Sin duda, ambos están en un precioso momento tanto en lo personal como en lo profesional, porque están triunfando en el trabajo y ahora también en su vida privada y, tal y como se puede extraer de la letra de la canción, llevaban mucho tiempo persiguiendo el sueño de ser padres, y ahora por fin lo van a ver cumplido. desde aquí les deseamos que todo vaya como la seda y disfruten de estos meses de embarazo. ¡Una nueva vida se abre ante ellos! ¡Felicidades!

