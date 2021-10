Sharon Stone es una mujer superactiva, y más desde que sufrió un ictus en 2001 y ahora que ha vivido el duro trago de la dramática muerte de su sobrino con solo 11 meses. Si no tiene ningún rodaje a la vista, la actriz no se queda en casa en plan sofá y manta, sino que aprovecha para disfrutar de la vida junto a los suyos. En esta ocasión, Sharon Stone se escapó a la costa francesa de vacaciones y deslumbró con un bañador escotado color azul celeste. No te pierdas las fotos de Sharon Stone bajo el sol de Cannes.

Sharon Stone, su secreto para mantener su cuerpazo

¿El secreto para estar tan divina a los 63 años? “Cuidarse a sí misma es muy importante. La gente cree que hay que ir al gimnasio y que hay que levantar mil kilos de peso todo el tiempo, pero no es así. Hay que mover el cuerpo y añadir un poco de resistencia”, aseguró en una entrevista reciente.

Sharon explicó que una de sus formas favoritas de tonificar es utilizar pesas en los brazos mientras trabaja con el ordenador. “Te sorprendería la cantidad de ejercicio que puedes hacer en el ordenador con un par de kilos en los brazos. Estas pequeñas cosas marcan una gran diferencia”, asegura.

¿Y la retaguardia? Vale que Sharon Stone tiene un poco de celulitis en el trasero pero seamos sinceros, quién no. La actriz está estupenda por delante y por detrás y por aquí no dejamos de pensar dónde hay que firmar para llegar así de divina a los 63 años.

Los proyectos de Sharon Stone

En el plano laboral, Stone tampoco se puede quejar, aunque como al resto de las actrices veteranas de Hollywood ya no la llaman para grandes proyectos. En este 2021 ha rodado dos películas que aún tiene pendientes de estreno. En la última, ‘What about love’, actúa junto a Andy García.

