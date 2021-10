Bea Retamal y Dani García Primo son una de esas parejas que exudan buen rollo cada vez que se muestran ante sus seguidores, pero aunque todo parezca de color de rosa, también tienen sus buenas peleas en privado y en público. De hecho, ambos han tenido un rifirrafe en su último vídeo para mtmad, en el que hablando de los celos los dos han coincidido en que ser celoso no vale para nada: "Si algo tiene que pasar, no lo vas a poder evitar, y si no ocurre, te has estado amargando por algo que no ha pasado", ha dicho Dani, algo en lo que coincidía Bea... pero la verdad o tardaba en salir a la luz.

Respondiendo a preguntas sobre situaciones en las que los celos podrían florecer, Dani ha contestado que si su pareja hablara a sus espaldas con su ex, rompería, algo que ha sorprendido a la ex gran hermana: "¿Ah, sí? ¿Romperíamos? Entonces cuando tú hablabas con tu ex... Yo lo sabía, pero yo pensaba que hablabais de cosas de gestores", ha lanzado la pulla Bea.

Mediaset

Dani no tardaba en sacar la conversación en WhatsApp con su ex, a la vez su antigua gestora... y la última conversación era de sólo hacía un mes: "Anda, ¿esto es de hace un mes? ¿No ibas a cambiar (de gestor)? No entiendo nada...", decía ella claramente picada, por lo que Dani se explicaba: "He cambiado, sí, hace un mes", decía, dando a entender que las fechas cuadraban. "Yo con ella tengo una relación cordial, pero le dije que me iba a cambiar por otros temas de trabajo".

Mediaset

Bea parecía molesta, y ha terminado confesando que le montó un pollo a su novio cuando la chica le dijo a Dani que la siguiera en Instagram, algo que él le comentó a Bea, pero que igualmente no pensaba hacer: "Después de un año sin seguirnos, no veo normal que nos volvamos a seguir. Las páginas están para pasarlas, y si ya no hay nada más que rascar... a mí me parecería de locos si mi pareja lo hiciera", se justificaba Dani ante una Bea que no las tenía todas consigo. Vaya, vaya... ¡parece que al final sí que hay unos poquitos de celos...!

