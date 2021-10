Pete Doherty, totalmente irreconocible con 50 kilos de más y pelo canoso.



¡Es un auténtico milagro que Pete Doherhy esté vivo! Después de años de drogas, fiestas y desfases, el músico ha sentado la cabeza. Tras reconocer que lleva dos años y medio sin probar la heroína, ahora Pete Doherty nos sorprende pasando por el altar con su novia, Katia de Vidas poco después de que nos dejara también con la boca abierta al ver su nueva imagen, nada favorecedora por cierto, con sobrepeso y un look capilar que lo sentimos pero le queda fatal.

Agencia

Pete y Katia, que se conocieron en el grupo de música The Puta Madres en 2012, celebró su enlace en el precioso Hotel Domaine Saint Clair, en la ciudad francesa de Etretat, donde lleva viviendo tres años. Pete apareció radiante de felicidad, con boina… y con 50 kilos más.

Agencia

La novia tampoco pasó desapercibida con un traje nupcial bien corto con falda de tul. Dicen que Pete Doherty ahora lleva una vida muy tranquila y que se le puede ver en su pueblito francés, de 1.400 habitantes, paseando a su perro, yendo a la panadería y degustando queso y bollitos salados. No parece un mal plan.

Pete Doherthy, ¿vuelve al escenario?

Agencia

Al enlace asistió la familia del músico –el padre, su madre y su hermana Amy–, con los que llevaba años distanciado. De Vidas llegó con un vestido de tul y escote palabra de honor. La novia superó un cáncer de mama hace un año y ahora sólo quiere disfrutar con su marido de una vida lejos de los focos. Él asegura que ha estado “componiendo música durante estos meses”. Esperemos que, si vuelve a los escenarios, no termine descentrado.

Pete Doherty y Kate Moss, relación tóxica

Agencia

Poco queda ya de aquel ‘enfant’ terrible de la música que llegó a pintar un retrato de su entonces novia, Kate Moss, con su propia sangre. Ambos se conocieron en 2005, justo cuando la modelo había roto con Jefferson Hack (padre de su hija, Lila Grace) y todos los tabloides hablaban de su regreso a la vida nocturna. Estuvieron juntos hasta 2008, una relación llena de rupturas y escándalos, sobre todo cuando la prensa publicó fotos de la modelo esnifando cocaína en el estudio de grabación de su chico.

