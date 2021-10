María Verdoy está encantada en 'Viva la vida'. Es una de las nuestras. Conoce y entiende el trabajo de la prensa del corazón, del que está muy orgullosa. Los fines de semana se ha hecho un hueco en el magazine de Telecinco, donde la vemos guapa, simpática y muy profesional, pero todo se queda corto en el cara a cara.

¿Quién es María Verdoy?

Una chica súpernormal que, después de muchas casualidades, ha descubierto que la televisión es lo suyo y que está viviendo un sueño que ni se cree, y está muy feliz.

"Yo quería trabajar en el cine, dirigir o hacer críticas"

Hasta llegar a 'Viva la vida', ¿cuál ha sido tu camino?

Empecé estudiando Comunicación Audiovisual, porque yo quería trabajar en el cine, dirigir o hacer críticas en 'Fotogramas'. Luego descubrí que me gustaba mucho escribir, empecé a hacer radio, colaboraba en Canal Nou, trabajé en la Agencia EFE, en un gabinete de prensa y de ahí a la tele. Hice pruebas para 'El intermedio', pero lo hacía muy seria porque venía de informativos y supe que tenía que cambiar el chip. Me fui a Madrid (nació en Valencia hace 36 años) para el espacio 'Te vas a enterar' y lo siguiente fue 'Cazamariposas', 'El programa de Ana Rosa' y 'Viva la vida'.

¿Te gusta la prensa del corazón?

Me interesaba, pero tardé en darme cuenta de que podía dedicarme a ella.

Gema Checa HEARST

La periodista con vestido rosa asimétrico de Cocoa, 55 €, y sandalias planas de C’Moi, 89 €.

En el plató tienes muchos compañeros famosos, ¿alguno es amigo?

Me llevo muy bien con todos, pero sí tengo mis favoritos. Como Ana María Aldón, que es encantadora, un descubrimiento. También Irene Rosales (que ha dejado el magazine) es un amor, un encanto que no pone problemas.

"Hemos cuidado a Ana María Aldón"

¿Cómo habéis vivido los terremotos de 'La herencia envenenada', que salpicaba a Irene, y el de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', que le tocaba a Ana María?

Muy intensamente. Irene estuvo al pie del cañón y se la cuidó mucho. Y también hemos cuidado de Ana María. Son personas que no han vivido la intrahistoria, han visto cosas pero no pueden mojarse más.

Hablemos de otras colaboradoras, Las Campos...

A Terelu la conocemos todos, sabemos que está muy habituada a estar delante de las cámaras, que controla muchísimo. Fuera de pantalla nos recomendamos restaurantes, es más cercana de lo que se piensa. Es bonito trabajar con ella porque siempre te hace un gesto, tiene un detalle para hacerte sentir cómoda.

Gema Checa HEARST

Maria muy guapa con un pantalón y top estampado de Candelas y Felipa, c.p.v., y sandalias verdes de , 49,95 €.

¿Y Carmen Borrego, aunque ya no esté?

Mi favorita de las hermanas es Carmen Borrego. Me ha conquistado, es muy graciosa. También tiene muchos detalles. Una vez le dije que me gustaba su coletero y, a la semana siguiente, me trajo otro igual del mercadillo de Majadahonda. Y ella misma reconoce que a veces se ha metido en unos jardines…

"Emma García es la persona más generosa que me he encontrado en televisión"

Y Alejandra Rubio…

Ha sido una revelación. He visto una evolución en ella. La recuerdo rodeada de una expectación tal, ¡como para no estar apabullada! Llegó cortada pero está demostrando que tiene voz propia, a veces por encima de la de su madre y su tía... Tiene mucho que ofrecer, cualquiera querría tenerla en su plató, da mucho más juego del que esperábamos.

¿Emma García o Toñi Moreno?

No me puedes hacer esa pregunta… Yo llegué la primera semana que Emma entró de presentadora y de ella sólo te puedo hablar maravillas; de Toñi también, siempre me ha hecho sentir a gusto, pero la he tratado mucho menos. Es que a Emma la quiero, es la persona más generosa que me he encontrado en televisión, muy profesional, el equipo la adora… Un ejemplo para mí. Siempre me hace sentir cómoda, es muy generosa conmigo. Tenemos una complicidad… Y aprendo de ella una barbaridad. Buenísima profesional y buenísima persona.

Gema Checa HEARST

En la terraza del hotel Emperador, María con un mono de By Leclair, 170 €, y sandalias de Pons Quintana, 190 €.

¿Tu referente televisivo?

Yo he admirado siempre a periodistas como María Casado, Ana Pastor, Sandra Barneda y Emma García, a la que hemos visto años y años en 'Mujeres y hombres…' y ahora lidia con otras figuras. No tiene a los tronistas, pero tiene a José Antonio Avilés...

¿Cómo asumís lo de trabajar con Avilés?

Lo quieres matar y a veces lo quieres abrazar. Es un chico de veintipocos que igual no está preparado para lo que está viviendo, a esa exposición, pero en eso se mete él también porque quiere. Lo queremos, pero le queremos matar también (risas).

Viviendo de manera tan intensa la tele, ¿luego qué te gusta hacer?

Mis aficiones son el cine, la gastronomía y la música. ¡Ah! y la parte de las redes sociales me gusta. Tengo 29.600 seguidores y hasta un club de fans. Cogen fotos de mi boda, fotos mías y hacen unos diseños…

Gema Checa HEARST

La periodista de 'Viva la vida' con un total look de : top blanco con escote barco, 17,99 €, y minifalda de cuadros vichy, 19,99 €.

Cantas, ¿no?

En Valencia tenía un grupo y ahora en casa, con mi guitarra, compongo mis canciones y canto siempre que puedo. Mi madre me da la lata con que debo retomarlo. Me va el estilo de Zahara y de mi padre heredé el amor por The Beatles: entré a mi boda con la música de ‘Let it be’...

"Mi marido y yo somos muy niñeros"

Tu marido tiene que ver con la tele...

Dirige el programa 'La comunidad', de Telemadrid (es Vicente Tronchoni). Hasta hace nada era coordinador de 'En el punto de mira'. También es de Valencia y nos conocimos en la universidad. En su día hubo una historia, pero hasta diez años después no fue cuando nos reencontramos. La tele nos unió, porque nos reencontramos en Madrid y resultó que entre nosotros había algo bonito. Y nos hemos casado, que yo todavía no me lo creo.

¿Queréis tener familia?

Sí lo hemos hablado. Hay ganas y él lleva tiempo diciéndolo muy en serio, y yo me hago un poco la remolona porque no sé si es el mejor momento. Si la vida nos lo pone fácil, será. Somos muy niñeros.

Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes. Agradecimientos: Hotel Emperador. C/ Gran Vía, 53. Madrid. Teléfono: 915 47 28 00.

