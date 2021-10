Manuel confiesa que Andre no le gusta aunque se ha acostado con ella

Marta Peñate es ahora la diana del gaditano a pesar de tener novio

Parece que Manuel se lo está pasando en grande en esta edición de 'La última tentación', y es que después de sufrir mucho por Lucía cuando le puso los cuernos con Fiama y Stefany en 'La isla de las tentaciones', ahora que está soltero se está redimiendo. Precisamente cuando se dio cuenta de que había perdido a su ex por completo, lo pasó muy mal, pero parece que el sufrimiento no le ha durado mucho: en el nuevo reality ya ha conseguido ligarse a una de las chicas emparejadas, y no ha sido otra que Andrea, que llegaba con Roberto para poner a prueba su amor... pero ha caído en la tentación.

Sin embargo, y aunque Manuel ha reconocido abiertamente que Andrea le gusta para un rato, no quiere tener nada con ella: "Me lo paso muy bien, y te ríes mucho con ella porque es súper inocente, pero no estoy yo ahora para pamplinas". "No quiero una relación con Andrea ni quiero estar 24/7 comiéndome la boca con ella como hice con Fiama porque no me sale", añadía.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Entonces, ¿quién le gusta de su villa? Ni más ni menos que Marta Peñate. Ya hemos podido ver en el programa lo bien que se lo pasan en las noches de fiesta en la casa, y ese buen rollo y naturalidad que hay entre ellos ha despertado algo en el gaditano, que se lo confesaba a Cristian delante de Marta, algo que ella se tomaba a broma... pero el resto de sus compañeros se han dado cuenta también de que lo de Andrea no va a ningún sitio, y que quien le gusta realmente es otra: "A ti te gusta Marta", decía Fani, algo que él no podía negar. Es más, lo confirmaba: "Me encanta". Sin embargo, algo le frena: "Ella tiene novio y no puede ser, así que es una tontería. No vamos a meter la pata", se confesaba.

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io