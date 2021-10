Cada vez que Nagore Robles habla, sube el pan, y es que ni siquiera cuando acude a otros programas a promocionar el suyo, con el buen rollo que suele caracterizar esas promos, deja su 'lengua viperina' en casa. Nagore no siempre ha despertado el cariño del público (recordemos que de la casa de 'GH 11' salió escaldada con un 95% de los votos a favor de su expulsión), y ahora sigue levantando tanto amor como críticas, pero eso a ella le da igual, y más cuando es ella la que critica, como este jueves en 'Sálvame', donde ha cargado contra varios compañeros.

La presentadora de 'Sobreviviré', en MiTele+, ha sacado los cuchillos afilados dejando claro que María Patiño no es santo de su devoción: "No me gusta como presentadora", ha afirmado, una crítica que le afeaba Chelo García Cortés: "Pues perdona, pero María Patiño ha conseguido con todo su equipo poner 'Socialité' en los mejores índices de audiencia", algo que a la vasca le ha dado igual, y ha seguido lanzando veneno contra ella: "He agradecido que no estés hoy", decía Nagore a Patiño a través de la cámara.

Tampoco se ha cortado con otros presentadores estrella de la cadena que le da de comer: "Ana Rosa no nos gusta de vez en cuando" o "Jordi (González) no nos gusta" han sido también otras dianas de sus críticas, aunque a la presente sí le ha echado un capote: "Carlota Corredera me flipa". La presentadora gallega se lo ha agradecido, pero le ha dado un tirón de orejas diciéndole que María, para ella, "es intocable", y no le gustaba que la criticara: "No me gusta su 'yo, yo, yo'. Tiene que dejar hablar más a los demás", se explicaba Nagore.

¿Críticas también a Antonio David Flores?

Nagore tampoco se ha cortado a la hora de criticar a más compañeros y ex compañeros. Cuando Carlota le ha dejado claro que todos aportan mucho en el programa y que no cualquiera pisa 'Sálvame', Nagore no se ha dejado a nadie en el tintero: "Bueno, bueno... eso es discutible, que también habéis tenido aquí a alguno... a un señor que le gusta mucho la jardinería, por ejemplo". La vasca no ha querido entrar en detalles y Corredera ha cambiado rápidamente de tema. ¿Se referiría a Antonio David por su apellido, Flores? Quién sabe...

