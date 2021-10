Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez nunca dejan de sorprendernos. La pareja suele disfrutar de su amor por todo lo alto y es costumbre que compartan ciertos momentos en sus redes sociales. Viajes de lujo, ropa de marcas exquisitas, visita a los mejores restaurante...viven una vida de cuento de hadas pero al parecer a Georgina le seguía faltando algo.

La joven ansiaba una cosa en concreto y ahí estaba su chico para complacerla. Cristiano le daba una sorpresa a la joven regalándole un espectacular joyero 'Malle Vendôme' de Louis Vuitton. "Sigo sin palabras", escribía la joven en sus stories mostrando el joyero de lujo que es más alto que sus pequeños .

Según describe la prestigiosa firma en su página web, se trata de un "suntuoso baúl para transportar piezas de joyería fina y realzar, al mismo tiempo, su belleza y pureza". Está valorado en 124.000 euros y tiene unas medidas de 62 centímetros de largo, 140 de alto y 55 de alto. Además, cuenta con asas en piel natural, cierre de broche, forro de microfibra color rosa Ballerine y piezas metálicas de color dorado.

Esta marca es de las favoritas de Georgina. El joyero también cuenta con un espejo extraíble, busto para exponer collares, cubo para guardar un anillo, ocho cajones para albergar diversas joyas y bolsa de transporte incluida. Se trata de un exclusivo accesorio que, de acuerdo con la explicación que ofrece la página web de la marca, fue creado para "conmemorar la inauguración de la nueva boutique de Louis Vuitton en la famosa Place Vendôme, cuna de los joyeros parisinos".

¿Están de aniversario? ¿Es el cumpleaños de la modelo? No, simplemente Cristiano ha querido consentir a su chica sin motivo alguno. No es el primer detalle espontáneo que tiene el futbolista con Georgina. La joven de 27 años tiene en su poder un sinfín de joyas exclusivas y es una gran seguidora de la maison francesa. Así lo demostró, por ejemplo, en su llegada al Festival de Cine de Venecia, celebrado a comienzos de septiembre.

