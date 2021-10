Kiko Rivera ha ganado mucho dinero gracias al conflicto con su madre, Isabel Pantoja. El DJ acusa a su prima, Anabel Pantoja, y a su hermana Isa de vivir de hablar de su familia pero lo cierto es que él hace lo mismo. Desde que cumplió los 18 años y se marchó de casa, Paquirrín ha sabido ganarse muy bien la vida, y no sólo gracias a la música, como quiere hacer ver ahora… Los planes de futuro del clan Pantoja parecen pasar por hablar los unos de los otros.

Las exclusivas y los programas de televisión le reportaron una inmensa fortuna que, como él mismo confesó, dilapidó por culpa de las fiestas y sus adicciones. Ya recuperado, la economía familiar se le puso difícil y Kiko volvió a echar mano de lo que mejor sabe hacer para salir del paso: hace algo más de un año, acuciado por las deudas, vio un nuevo filón en la guerra con su madre. Puso toda su maquinaria en marcha con titulares lapidarios y ataques televisivos que le han vuelto a dar una estabilidad económica. Según su amigo Kiko Matamoros, que fue quien adelantó que el DJ rompía relaciones con su prima, sólo en el último año, "entre exclusivas y programas de televisión podría haber conseguido más de 300.000 euros". Y parece que por ahí van los tiros…

Todo empezó cuando el DJ se sentó en el plató del ‘Deluxe’ para confesar su última infidelidad a Irene y terminó reconociendo que estaba deprimido. Entonces entró su madre por teléfono y se lió gorda. Ella le recriminó su actitud y Kiko terminó largando que habían discutido y en 'La herencia envenenada' contó que había visto en Cantora los trajes de luces que Paquirri le dejó a sus hermanos… Dicen que por este programa podría haber recibido entre 20 y 30 mil euros que engordó sólo dos semanas después concediendo su primera exclusiva a Mila Ximénez por un pastizal que rondaría los 50.000 eurazos. A partir de ahí todo fue un suma y sigue. A la misma publicación le ha dado seis entrevistas, por las que se rumorea podría haber cobrado entre 30 /40.000 euros por cada una. A esto hay que sumarle su intervención en 'La herencia envenenada', un programa que alcanzó más del 30% de share y por el que dicen podría haberse llevado entre 40 y 50 mil euros.

A esto hay que sumarle lo que fue ingresando su mujer, Irene, en 'Viva la vida' (entre 600 y 700 euros por programa). Y ha estado un año… Visto lo visto, resulta curioso que él acuse a su hermana y a su prima Anabel de vivir de hablar de su familia… Isa dice: "Ya estoy harta. Quiero que me respete". ¿Le responderá Kiko vía exclusiva?

Sus beneficios, en cifras

En prensa, ha protagonizado seis portadas. Lo primero que hizo Kiko tras el enfrentamiento en directo con su madre en el 'Deluxe' fue dar una exclusiva a Mila Ximénez por la que dicen que podría haber cobrado 50.000 euros. Tras esa, ha hecho cinco portadas más. La última, el pasado lunes. Según se ha publicado, podría haber conseguido por cada una de ellas entre 30/40.000 eurazos. También se ha paseado por la televisión. Además de aquel primer 'Deluxe', en octubre de 2020, por el que cobró alrededor de 20.000 euros, Kiko participó en 'La herencia envenenada', en la que despellejó a su madre (unos 40.000). Después ha entrado hasta cinco veces por teléfono en 'Sálvame'. Kiko aprovechó su tirón televisivo para abrirse una cuenta en Twitch y empezó a hacer entrevistas en ella a personajes famosos. Arrancó con Bertín Osborne. Después han pasado por su sección Jorge Javier Vázquez o María Patiño. Pero en ella apenas tiene más de 150 suscriptores por lo que los beneficios no son muchos, unos 300/400 euros aproximadamente. En total, Kiko podría haber ingresado entre 300.000 y 400.000 euros.

