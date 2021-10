La pareja se dejó ver por Nueva York luciendo modelitos conjuntados con el nuevo estilo que ha adoptado Kourtney

El viaje romántico de Kourtney Kardashian y Travis Barker

¿Qué opina Kim Kardashian de la relación de Kourtney con Travis?

Está claro que Kourtney Kardashian y Travis Barker son una de las parejas del momento. Desde que dieron a conocer su relación, las redes sociales están 'living' con ellos dos, y es que además de ser dos grandes estrellas de Estados Unidos, ambos han fusionado sus estilismos y cada vez se parecen más el uno al otro: Kourtney le ha dado consejitos para con seguir que Travis sea más elegante y menos 'punk', y ella se ha aventurado en el estilismo 'goth-chic', porque una puede tirar de tachuelas, pinchos, botas con plataforma y color negro... pero que no le quiten sus bolsos de Hermès de 10.000 dólares.

Precisamente estos días se han dejado ver por Nueva York de lo más conjuntados: por el día, ella vestido de piel de pitón en tonos verdosos y grises con botas negras, y él pantalón y camiseta en los mismos tonos. Eso sí, mientras ella llevaba un bolsito en el que apenas caben móvil y tarjetas de crédito, el pobre hombre de seguridad que les acompañaba se encargaba de llevar todos los bártulos de ambos en una maleta. Eso sí, de Goyard (lo que os decíamos: mucho 'punk', pero con bien de pasta...).

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Su cambio a la noche fue, desde luego, a mejor: la pareja salió a cenar por la Gran Manzana, y ella dejó atrás las pieles para lucir un vestido de transparencias, bolso de pelo y botas (esta vez) sin plataforma. Él apostó también por tonos oscuros con un jersey verde (que parece que en Nueva York ya refresca cuando se va el sol) y pantalón de cremalleras negro con zapatos de Dr. Martens. Eos sí: que no falten las gafas de sol de súper estrella, no vaya a ser que el sol le deslumbre a las diez de la noche...

Gtres

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io