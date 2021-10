El actor ha revelado que le encanta frecuentar sitios de ambiente por una sencilla razón

El pastizal que cobró Daniel Craig por ser James Bond

Cuando se trata de salir de fiesta con amigos, casi que cualquer opción es buena si la compañía es buena, y el actor Daniel Craig se lo toma al pie de la letra, porque en una reciente entrevista para el podcast 'Lunch with Bruce', en plena promoción de la última película del agente 007, ha revelado que le encanta salir por bares de ambiente gay: "He ido desde que tengo uso de razón", ha explicado el actor a Bruce Bozzi en su programa.

A sus 53 años, a Daniel le resbala cualquier opinión sobre este particular gusto suyo, y es que tiene un motivo muy sencillo para acudir a estos locales: "Una de las razones es porque no me meto en peleas en los bares gays tan a menudo", ha confesado. El actor sí que ha protagonizado alguna que otra trifulca en bares por desavenencias con otros clientes, pero parece que en los locales de ambiente esto no le pasa porque la gente no va buscando follón.

Además, Daniel ha confesado que es un gran lugar para ligar con otras mujeres, algo que evidentemente ya no hace estando casado desde hace 10 años con la también actriz Rachel Weisz: "No tenías que declarar tu sexualidad y era un lugar muy seguro. Y podía conocer a chicas, porque allí hay muchas chicas exactamente por la misma razón por la que yo iba", ha revelado.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de su papel como el duro James Bond, Daniel Craig ha conseguido superar los cánones establecidos de una masculinidad tóxica por la que hay que hacer determinadas cosas, frecuentar determinados lugares y no salirse de la norma a riesgo de que te tachen de homosexual, cosa que a él le ha dado siempre igual. De hecho, en el año 2010 fue visto en un local LGTBI de California precisamente con el presentador -abiertamente gay- del podcast, Bruce, y se hicieron una foto que dio mucho que hablar y que dio lugar a rumores sobre si le gustaban los hombres: "(Las personas) somos táctiles, nos queremos. Nos damos abrazos, y está bien. Somos dos malditos hombres adultos", ha querido dejar claro.

Daniel Craig, feliz en una fiesta Gtres

Daniel está felizmente casado desde 2011 con Rachel Weisz, una relación de la que ha salido una preciosa hija, que nació en 2018. Antes, entre 1992 y 1994, también estuvo casado con otra mujer, Fiona Loudon, con la que tuvo a su hija mayor, Ella.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io