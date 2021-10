Patri Pérez ha revelado en Instagram que ha pasado por quirófano para operarse el pecho y está ingresada

La joven perdió el bebé que esperaba con Lester y ahora ha querido arreglarse el pecho tras el aborto

Patri Pérez ha dado un señor disgusto a sus seguidores a través de las redes sociales, y es que a pesar de que estos días lo está dando todo defendiéndose de su paso por 'La última tentación' por las críticas que está recibiendo, también ha dejado a todos estupefactos esta semana cuando publicaba una 'story' en Instagram mostrando su brazo con una vía y vestida con ropa de quirófano desde el hospital. ¿Pero qué le había pasado?

Patri ya había anunciado hace tiempo que tenía intención de pasar por quirófano para hacerse una operación de aumento de pecho, y cuando ha revelado que se trataba de eso, todos nos hemos quedado más tranquilos porque nos esperábamos ya cualquier cosa. "Tenía pensado esperar unos días a que todo pasara, pero como todo ha salido bien y yo estoy bien, os lo cuento", explicaba, dejando claro que es la segunda vez que se opera y que, en su caso, apenas le está doliendo el postoperatorio.

Patri, consciente de que podían decirle que era demasiado supersticiosa, dejaba claro que no quería hablar de ello hasta que no supiera que había salido todo bien, pero claro, después de decirles a sus seguidores "chicos, hoy paso la noche en el hospital. No os preocupéis, está todo bien. Pronto os contaré una noticia", ya se esperaban cualquier dramón. Sin embargo, todo ha salido a las mil maravillas y ha resultado ser una operación estética de la que recibió el alta este jueves.

¿Por qué se ha vuelto a intervenir del pecho?

Patri ha recordado que hace unos meses se quedó embarazada junto a Lester, y aunque todo parecía que iba a seguir adelante, a las pocas semanas sufrió un aborto. A pesar de haber estado embarazada muy poco tiempo, su pecho creció dos tallas, según ha revelado ahora, y posteriormente engordó varios kilos que terminó perdiendo, por lo que su busto ya no estaba tan bonito como antes. Ahora, por fin, lo ha arreglado poniéndose una talla más y una prótesis distinta.

