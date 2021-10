La relación de Lola e Iván Rubio va viento en popa. Su noviazgo va muy en serio, la pareja ha confesado que está buscando ser padres, pero ahora podría haber dado un paso más en su relación y la concursante de 'La isla de las tentaciones' ha aclarado todos los detalles de su pedida de mano. Todas las alarmas saltaron hace una semana cuando la exconcursante de 'Supervivientes' compartió una foto en su Instagram con una postura muy sospechosa y dando a entender que su novio le ha pedido la mano debajo del mar. A raíz de la misteriosa publicación en su redes sociales, los rumores entorno a los planes de boda de Marta de Lola y su chico se han disparado.

¿Se han comprometido? Esta es la gran pregunta a que los jóvenes han contestado a través del canal de Lola de MTMAD donde la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' aclara si Iván Rubio le ha pedido matrimonio.



Lola se ha sincerado sobre sus planes de boda, confesando todo lo que realmente ocurrió en ese día. "No, Iván no me ha pedido matrimonio en el fondo del mar, aunque es algo que me hubiese encantando. Me parece una idea super original, romántica... pero no me pidió matrimonio en el fondo del mar. La idea era un beso bajo el agua, pero hay un momento en el que parece que me está pidiendo matrimonio bajo el mar. Pero ha habido otra ocasión en la que me han pedido matrimonio. Hay un vídeo, pero no se ha hecho oficial y tampoco me han dado un pedrolo...", han sido las palabras de Lola para aclarar el malentendido.

Acto seguido ha contado que un día de fiesta, Iván le pidió matrimonio y corrieron las botellas de champan. Sin embargo, al día siguiente Lola le preguntó cuándo iban a anunciar su compromiso y hasta el día de hoy no ha tenido lugar ese momento.



La joven también ha aseguro que le hubiera gustado que le hubiera pedido la mano durante su visita a Honduras porque dice que hubiese sido romántico e inolvidable. Además de aclarar la pedida de mano, la pareja ha querido demostrar que lo suyo va más allá de la atracción y la química.

Para ello, se han puesto a prueba a través de un divertido reto en el que descubrir cuánto saben sobre el otro. Y ¡han acertado la mayoría de las respuestas!

