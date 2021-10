La relación de Aurah y Jesé siempre ha estado marcada por la polémica. A pesar del amor que se profesan el uno por el otro han tenido episodios de lo más surrealistas en su trayectoria amorosa. El último de ellos un altercado con un coche. Keila Rodríguez, hermana del futbolista ha querido dar su versión de lo sucedido en 'Sálvame'. “Lo que pasó es lo que dice el chico”, asegura en alusión al testigo de lo sucedido y añade: “Si pudiera hablar, hablaría de muchas cosas. Tiene que ser cuando mi hermano no esté con ella, ella lo niega y él la apoya cuando no es verdad. No entendemos nada”.

Según cuenta el reportero de 'Sálvame', la hermana de Jesé estaba en casa de su hermano la noche del incidente cuidando del hijo que tienen en común aquella noche: “Es algo grave lo que ha hecho, lo que está pasando pero solo le interesa quedar bien de cara a redes sociales, pero en algún momento la tortilla se dará la vuelta”.

Keila confiesa que no le gusta nada la relación que tiene Aurah con Jesé, que su familia está muy preocupada por lo que está pasando entre ellos. "Están agobiados, atormentados. Creen que ella no está enamorada de Jesé y que solo está con él por la publicidad que le da su relación en redes sociales. No reconoce a su hermana y cree que está destruyendo poco a poco a su hermano. Mi hermano y Aurah van a acabar fatal", explicaba el redactor del programa.

Aurah Ruiz niega en su canal de 'Mtmad' haber atropellado a Jesé Rodríguez, su pareja y padre de su hijo, aunque sí reconoce que tuvieron una discusión. "¿Qué es lo que lo que se ve en el vídeo? Pues eso es lo que ha pasado".

“Quiero intentar que haga mejor su vida”, dice Keila pero se muestra resignada: “La decisión la tiene él”. Cree que la situación “acabará mal” y nos cuenta que nadie se explica lo que sucede: “Hemos sufrido, seguimos sufriendo y esto tiene que parar. No sabemos de qué manera va a acabar esto”.

“El Jesé de ahora no es el de toda la vida y es gracias a ella. Yo no creo en brujerías, pero creo que está embrujado”, asegura Keila. Además, la joven asegura que sus padres están destrozados.



Sin embargo, Rafa Mora la desmentía en ‘Sálvame’: “Jesé me traslada que están bien, está todo correcto”. Los colaboradores de 'Sálvame' también han llegado a la conclusión de que no es una relación sana.

Ellos, siguen presumiendo de amor y complicidad en redes sociales. Pero, ¿acabará bien está relación? Solo el tiempo tiene la respuesta.

