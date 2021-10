Lucía Bellido ha confesado que sufre depresión a raíz de su trabajo en las redes sociales

Otros famosos también han confesado haber tocado fondo en sus vidas, como Álex Bueno o Steisy, y han abogado por ir al psiquiatra como Dani Martín

¿A quién no se le ha pasado alguna vez por la cabeza dejarlo todo para hacerse influencer en las redes sociales? Hay quien no sólo se lo ha propuesto, sino que lo ha conseguido, y aunque parezca "dinero fácil", no lo es para nada, y si no que se lo digan a la creadora de contenido Lucía Bellido, que a sus 17 años ha confesado que sufre depresión derivada de su exposición en las redes. La joven empezó con 12 años a crear vídeos de bailes y 'challenges' hasta el día de hoy, que acumula más de 8 millones de seguidores en Tik Tok y 2'3 millones en Instagram... pero la experiencia le está saliendo cara.

"Cuando empecé, apenas había comentarios malos. La gente te decía cosas buenas porque si no interesaba el vídeo pasabas... pero últimamente las plataformas se han vuelto muy tóxicas", ha confesado en su canal de mtmad. "Para muchas gente, yo incluida, eso ha generado un golpe muy fuerte anímicamente, porque te sientes muy observada. Ya no puedo hacer un vídeo tranquilamente: tengo que fijarme en las caras que pongo, las expresiones, lo que hay detrás, lo que dice la canción... porque la gente aprovecha cualquier mínimo detalle para sacarme cualquier defecto. Y eso me genera mucha presión".

Lucía tampoco entiende que haya gente tan tóxica capaz de criticarlo todo en lugar de deslizar el vídeo y pasar de ello: "Cuando hay una polémica entre dos personas de este mundillo, entiendo que la gente se posicione, y entiendo que critiquen porque somos personas públicas... pero que hagan críticas constructivas, no destructivas, porque alguien tira un comentario deseándote lo peor y se olvida, pero detrás estoy yo leyéndolo, y a quien duele es a mí. Al principio me daba igual, pero cuando hay cada vez más cosas malas... hay veces que me han dado ganas de no seguir subiendo vídeos, porque cualquier avance que yo quiera hacer en mi vida hay alguien a quien le va a molestar, y tengo que aguantar a mucha gente que también opina sin saber. Es una presión muy heavy y tienes que aprender a gestionar eso tú sola, porque nadie te da un manual de cómo se hace".

Tras aguantar todo eso, la llegada de la pandemia le supuso un choque brutal, y fue entonces cuando empezaron realmente sus problemas de salud mental: "En la cuarentena empecé a tener ansiedad, depresión e insomnio. Lo pasé fatal, pero dentro de lo que cabe supe salir de ahí. Sigo teniéndolo, pero anímicamente ahora estoy mejor porque lo he sabido gestionar", ha confesado tras revelar que tuvo que pedir ayuda profesional. "Lo que hice fue mantener mi mente ocupada, porque al principio lo que hacía era estar tirada en mi cama sin querer ni comer. Cuando encontré un equilibrio y una medicación que a mí me fuese bien, una estabilidad de vida, una rutina... encontré paz, y hasta ese momento mi cabeza no dijo 'no pasa nada'. Llevo dos años así y creo que ahora esto en un momento bueno de mi vida".

Un viaje entre psicólogos

Lucía ha querido enviar un mensaje de apoyo para quien esté pasando por lo mismo que ella, y ha asegurado que, aunque se vea el futuro negro, hay salida si se pide ayuda: "Yo llegué a dormir una hora al día, e iba al médico pidiéndole que sólo quería dormir, y me dijo que me iba a derivar a un psicólogo para ver qué era eso que no me dejaba dormir. Pero, igual que con el resto de la gente, tu psicólogo no tiene por qué caerte bien a la primera, y después de la tercera o la cuarta, encontré a la persona que me entendía, me ayudaba y me tranquilizaba. Salía de ahí contenta y con ganas de hacer cosas", ha revelado, y ha dado un sencillo consejo que a ella le ha ayudado mucho: "Mírate al espejo todos los días, dite lo mucho que vales y ponte metas cada día".

