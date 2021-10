Estela Grande está muy emocionada con su nuevo vestidor, tanto es así que le ha dedicado un capítulo entero en su canal de 'Mtmad'. La influencer se ha marcado un 'closet tour' en toda regla con la ayuda de su novio, Juan Iglesias, futbolista del Getafe, que ha ejercido de 'operador de cámara'. Y es que la pareja ya ha dado el paso de irse a vivir juntos a un chalet demostrando que su relación va muy pero que muy en serio, a pesar de llevar solo unos meses saliendo juntos.

Aunque todavía tiene el vestidor sin terminar, para lo que va a contratar los servicios de una experta en la materia, Estela no se ha podido aguantar las ganas de mostrar cómo está quedando su estancia favorita de la casa, incluso antes de comprar la lámpara, el espejo y la alfombra que faltan. Así, la modelo ha mostrado cómo tiene organizados desde sus pijamas, hasta sus prendas para ir más arreglada, pasando incluso por una curiosa manta eléctrica para el sofá y terminando en su zona favorita: la de los zapatos y bolsos.

Y en los bolsos hace ella una parada especial para explicar cuál es su decisión personal sobre tan importante tema. "Yo prefiero tener seis bolsos buenos, de calidad, que 27 bolsos de Zara o de Shein", confiesa Estela. "Prefiero ahorrar y comprarme un bueno", explica después de renegar por haberse gastado unos 5o euros en uno que no es ni un Prada, ni un Louis Vuitton (algunos de sus favoritos)

A pesar de todas las prendas con las que la ex de Diego Matamoros ha llenado su nuevo vestidor, ella quiere más y si pueden ser regalos de su novio mejor que mejor. Estela muestra las zapatillas de deporte Nike que "le encantan" con las que le obsequió su chico y, de paso, aprovecha para sugerirle que le haga algún regalito más. "Voy a quedar de caprichosa", confiesa Estela Grande.



Una petición para la que Juan Iglesias tiene la respuesta perfecta. "Te regalo cada día estar conmigo", es el zasca con el que contesta a Estela. De todos modos, el futbolista le pregunta después cuáles serían sus deseos de regalo para completar el vestidor. Ojo que la modelo lo tiene claro y no son deseos nada baratos, todos de lujo, como unas zapatillas de Alexander McQueen o de Balenciaga. Pero puestos a pedir, el objeto de lujo que ansía Estela Grande es un bolso de Dior, concretamente el modelo 'Lady Dior' "en cualquiera de sus tonos o materiales sería maravilloso tener". ¿Le regalará su chico ese capricho?

