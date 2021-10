Kim Kardashian le compra a Kanye West su parte de la casa por 23 millonazos

El rapero ha confesado abiertamente que le fue infiel a su ex mujer

A estas alturas de la vida ya no sabemos qué se le puede pasar a Kanye West por la cabeza para liarla cada dos por tres, y si antes lo hacía sólo de vez en cuando en sus apariciones públicas en eventos o en conciertos, ahora su vida entera parece ser una 'performance', porque si no no nos explicamos el motivo por el que se ha dejado ver por Nueva York de esta guisa: con una máscara de látex que sólo dejaba al descubierto sus ojos y los agujeros de su nariz para poder respirar.

Puede que haya tomado como referencia al cantante The Wekend, que durante la promoción de su último disco aparecía cada dos por tres con la cara cambiadísima gracias a las prótesis de látex. Todo el mundo se preguntaba si se había desfigurado la cara con operaciones y rellenos faciales, pero no: tan sólo era una estrategia de marketing para dar que hablar y promocionar su álbum.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La diferencia ahora es que Kanye ya ha sacado su disco, 'Donda', y la máscara sencillamente se la quita y se la pone al 'tuntún' para ir por la calle. De hecho, tras salir de un local con su mascarilla higiénica como buen ciudadano responsable con el COVID, se la quitó al aire libre para plantarse esa prótesis de látex mal puesta, unos auriculares... y de esa guisa se paseó ante los paparazzis que le esperaban a la salida. Desde luego, si lo que quería era pasar desapercibido... le ha salido regular.

Gtres

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Dando bandazos?

Ya no es ningún secreto el estado de la salud mental de Kanye West: el rapero se ha puesto en numerosas ocasiones contra las cuerdas orinando en plena calle, liándosela parda a las Kardashian en las redes sociales u orinando (qué manía tiene este hombre con liarla mediante el pis) sobre un Grammy para retar a su discográfica. Sus problemas mentales llevaron precisamente a Kim a pedir el divorcio, que tras años tratando de ayudarle, llegó un punto en el que no podía más, especialmente por la negativa de él a recibir esa ayuda.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io