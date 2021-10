La vida de Yoli y Jorge es como la de Forrest Gump: una caja de bombones, porque nunca sabes lo que te va a tocar, y ni siquiera en el cumpleaños de él pudieron tener un día normal y corriente. La pareja decidió salir a celebrar el nuevo año de vida que estrena el nuevo flamante marido de Yoli, y todo pintaba estupendamente: notas en una servilleta con mensajes cariñosos, regalitos, una comida fuera de casa... vamos, ¡lo normal!

Por supuesto, los selfies no podían faltar, ni los vídeos, porque el siglo XXI se puede resumir en "si no lo posteas en Instagram, no ha pasado", y Yoli es una experta en hacernos partícipes absolutamente de todo lo que acontece en su vida... hasta los incidentes del cumpleaños de su pareja.

La pareja se llevó a su pequeña Jimena al restaurante y casi estuvieron más pendientes de ella que de la comida, algo completamente normal cuando el bebé apenas tiene 5 meses. Pero con tantas monerías y canciones, ni del momento de apagar las velas pudo disfrutar Jorge, que cuando fue a soplarlas el viento ya se había encargado de convertir la llama en humo. ¡Pobre, ni un deseo pudo pedir para este nuevo año!

La cara de Yoli era un cuadro, y es que ella parecía más preocupada que él por el momento velas. Eos sí, pensándolo bien, tampoco es que a Jorge le queden muchos más deseos que cumplir en la vida: tiene una familia que le quiere, un trabajo como empresario influencer y se le ve fuerte como un roble. ¿Qué más va a pedir? ¡Que lo disfrute, como mínimo, otros 32 años más!

