Marina García ha desvelado todos los detalles de lo que Isaac y Bela se traían entre manos antes de 'La última tentación': "Yo tenía más cuernos..."

Isaac traicionó a Lucía en el reality besándose con Bela y acabó cachondeándose de la situación

Hace sólo unos días todos alucinamos con cómo Isaac fue capaz de ponerle los cuernos a Lucía en un abrir y cerrar de ojos con Bela en 'la última tentación'. Los dos dieron rienda suelta a la pasión con un tremendo beso que a Lucía le sentó como si le apuñalaran el corazón, y aunque la fama de él le precedía, ella quiso confiar en el que, hasta ese momento, era su novio. Todo ello a pesar de que él salió con Marina García, y la dejó por ella, toda una 'red flag' que nos hacía intuir que lo mismo podía pasarle a ella... y así ha sido, pero es que detrás de esa historia de traición hay mucho más, y ha sido la propia Marina la que lo ha revelado.

En su canal de MTMad, la sevillana ha querido contar que lo de Isaac con Bela venía de mucho antes del programa: "Aunque ella no tiene culpa de nada porque está soltera, no me transmite ese sentimiento de poder fiarme de ella. Yo la conocí en una noche de fiesta. Por aquel entonces yo estaba con Isaac, y estuvimos súper bien con ella. También hablaba mucho con Isaac, y a partir de ahí… 'tiqui tiqui'. Tenía más cuernos yo… no sé ni cómo entraba por la puerta. Él me decía 'es una amiga'. Ya, ya sabemos cómo son esas conversaciones ‘con amigas’… Por eso no me fio un pelo", ha contado.

Lejos de alegrarse por ver a Lucía sufrir por Isaac (recordemos que ellas eran amigas y dejaron de serlo cuando Lucía accedió a liarse con él), también ha contado que se sintió muy identificada con su compañera cuando él se besó con Bela: "Yo hubo un momento del programa en el que me quedé alucinada. Pensé que podían pasar muchas cosas, pero ESO… Pensé 'será un poco más listo', pero no, para nada. Miré a Lucía y la abracé. No soy de las que van diciendo ‘te lo dije’, porque sé lo que se sufre y lo que duele… y en ese momento quería darle todo mi apoyo a Lucía porque se pasa muy, muy mal". "A mí me salió llorar en ese momento porque sentí esa adrenalina de llevar tiempo diciendo 'va a pasar esto'… y al final pasa. Porque pensaba ‘no será capaz de hacer otra vez lo mismo’. Y lo hizo. Se ha cargado una relación, una relación de amistad… para al final hacer esto. Fue duro", ha añadido.

Además, Marina le ha puesto los puntos sobre las íes a Isaac y cree, cuanto menos, que ni siquiera es buena persona: "Lo que esta persona ha hecho ha sido falta de corazón, falta de educación, porque se ha visto cómo se ríe de las personas. No es lo mismo ser infiel a tu pareja, que yo lo fui, porque tengas problemas y acabes haciendo eso, que empezar una relación y estar engañando a la otra persona desde el minuto 1. Eso duele mucho. Estás jugando con una persona. ¿Por qué sigues ahí si no sientes nada? ¿Para hacer más daño?", se ha preguntado.

