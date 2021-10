Dicen que no hay vestido feo sino mal combinado, pero en algunos casos esa máxima no se cumple: sí que hay vestidos feos. El que escogió la actriz y cantante Zendaya para la fiesta posterior a la première de 'Dune' en Londres feo no era, pero desde luego sí que era complicadito, porque la muchacha se pasó la velada intentando que no se le viera más de la cuenta ni por delante, ni por detrás ni por arriba ni por abajo... vamos, que tapaba lo justito.

Se trataba de un vestido personalizado de la diseñadora Nensi Dojaka. El modelito en cuestión, en tonos arena (muy 'ad hoc' con la estética de 'Dune') y un bonito corazón ribeteado en el centro del escote, en pasarela era corto ( cuesta 1539 euritos), pero para una fiesta de noche la actriz quiso que le hicieran un versión en largo... y dicho y hecho. Eso sí, parece que la tela se le quedó justita, porque a su salida de The Chiltern Firehouse (lugar de la fiesta), y rodeada de paparazzi, el vestido acabó hecho un 'gurruño' por abajo para no enseñar braga...

...y por arriba para no enseñar pechos. ¡Qué estrés!



La actriz regó el conjunto con un par de zapatos en los mismos tonos de Christian Louboutin, pero la joya de la corona era otra: todas las joyas que veis en las fotos son de Bvlgari, y suman más de 150.000 euros... ¡Menos mal que iba rodeada de guardaespaldas!

Tampoco faltó por allí el co-protagonista de la peli (y novio de Zendaya) Timothée Chalamet. El actor había escogido un traje adornado con cremalleras (muy modernista) para la première, pero para la fiesta posterior se cambió, se plantó un chándal negro y una bomber y se quedó más ancho que largo (y largo es un rato, porque el chaval mide 1'82cm a sus 25 años).

