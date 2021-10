Marina Ruiz ha sacado a la luz sus peores fotos del pasado: ¡cómo ha cambiado!

Dicen que el pasado siempre vuelve, pero si no vuelve solo ¿para qué rebuscar en él? Eso es lo que nos hemos preguntado nosotros al ver a Marina Ruiz sacando a la luz las peores fotos de su juventud, y es que aunque ella ahora tenga 27 años y no haga tanto de aquello, parece que ha pasado una eternidad, como ella misma dice, desde aquellos años de adolescencia hasta ahora, y en especial viendo los looks que se ponía por aquel entonces... ¡menudo cambio!

Lo cierto es que lo que ahora llamamos 'choni', antes era la moda normal entre los jóvenes y lo que se llevaba, pero eso no le resta horror, porque la verdad es que la moda de principios de los años 2000 era para echarle de comer aparte... y Marina lo ha demostrado. ¡Qué pintas!

Cardados, flequillo 'lamido', tupés imposibles, faldas mini (muy mini), tacones de vértigo, bisutería sin medida, eyeliner al más puro estilo Amy Winehouse, pendientes de aro del tamaño de un 'hula hoop'... la pobre Marina se moría de la vergüenza, pero por encima de ella estaba las risas que se ha echado: "Menos mal que la moda ha evolucionado", decía llevándose las manos a la cara. Toda la razón, aunque nosotras tampoco podemos decir nada... ¡porque habría que vernos también con la misma ropa hace 10 ó 15 años!

Con el tiempo (y el paso de las modas), Marina ha ido puliendo su estilo, y menos mal, porque con unas tendencias mucho más relajadas está mucho más guapa, elegante, discreta y clásica.

