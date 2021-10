David Bustamante ha mostrado su lado más romántico (y juguetón) durante su visita a 'El Hormiguero'. El cantante ha acudido al programa de Pablo Motos para hablar de su nuevo reto profesional, protagonizar 'Ghost. El Musical', que ha supuesto su debut en el teatro musical. Pero no solo habló de trabajo, tan relajado estaba que mostró su lado más personal y contó sus trucos más íntimos para no caer en la rutina con su pareja.

El cántabro ha comenzado hablando de cómo se preparó para este trabajo. "Me di un mes para aprende el texto, veo hasta donde aprendo, quería hacerlo bien, sin sufrirlo. Al final, creo que lo más difícil que hay es estar en el escenario que sin que se vean tus intenciones, sin ser exagerado y escuchar, eso es lo más difícil. Con todo lo que hablo, no se me da bien escuchar". Y de cómo la película 'Ghost' forma parte su vida desde su niñez. "Es la banda sonora del vídeo de mi comunión, es la historia favorita de mis padres. Me parece que es una historia maravillosa. He visto la película muchas veces pero la redescubrí recientemente a raíz del musical".

Cedida

David también ha confesado que tuvo dos perros que se llamaban Gosht y Molly (el nombre de la protagonista) en honor a la película. Pero claro, protagonizando el musical más romántico de la Gran Vía, Trancas y Barrancas querían que el invitado mostrase su lado más tierno y lo consiguieron, vaya si lo consiguieron, incluso mostró el más 'picantón'.

Cedida

"¿Es romántico llevar el desayuno a la cama?", le preguntaban las hormigas. "Queda muy bien en las películas pero luego es un engorro del copón. En la mesa y ya luego 'el postre'...", contestaba David. El cantante también ha reconocido que "cualquier juego, cualquier inventiva para no caer en la rutina y la monotonía es maravilloso y súper necesario". Pero hay algo que no, jamás, nunca haría con su pareja.

"¿Hacer caca con tu novia dentro del baño? ¿Se pierde la magia o se gana confianza?", le han preguntado. Bustamante ha contestado tajante: "Me parece una aberración. Conozco gente que lo hace, en plan 'ven para acá que te voy a contar esto y esto mientras están ahí sentados'. Pero yo, jamás, jamás", remarcaba.

El cantante y ahora actor de musical sale con la bailarina Yana Olina desde 2018 (y ya sabemos cómo no ha visto nunca a David). La pareja se conoció durante la participación de David en el concurso 'Bailando con las estrellas' y aunque tardaron meses en confirmar su relación, lo cierto es que es están más enamorados que nunca. Ella ha sido un gran apoyo para el cantante en su nueva andadura profesional.

