Aunque parezca que hace una eternidad, apenas ha pasado un año desde que Melyssa Pinto y Tom Brusse se dieran a conocer ante España en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. Aunque parecía que ambos llegaban enamorados, él demostró en apenas unos días de convivencia con las solteras que tenía mucho amor que regalar, y no tardó casi nada en liarse con Sandra Pica. Aquella traición hizo que Melyssa fuese como alma en pena llorando por las esquinas, hasta que vio los lametones de Tom con Sandra y su reacción hizo temblar a España: se escapó de su villa para decirle DE TODO a Tom.

Aquella reacción -desmedida para muchos, insuficiente para otros- tuvo consecuencias para Melyssa, pero no le importó porque se quedó más ancha que larga llamando a su ahora ex "desgraciado" y avisándole de que no la iba a volver a ver en la vida. Ahora, visto con distancia, Melyssa podría decir que se arrepiente, o que le da vergüenza verse en esa situación tan dramática... pero no: ni una cosa ni la otra.

Melyssa contó en la última gala de 'La última tentación' que incluso lo volvería a hacer cuando vio a Lucía vivir con Isaac lo mismo que ella con Tom en el programa: "Ella dijo que no quería ni despedirse de él. La veo bastante pasiva, yo en su lugar ya habría intentado llegar a la otra casa. Ella se ha quedado muy tranquila", dijo.

Sandra Barneda, presentadora de la noche y también de 'La isla de las tentaciones', recordó que ella, de hecho, no se cortó un pelo: "¿No te arrepientes de haberlo hecho?", preguntó. "Una persona que te hace eso, se merece mirarte a la cara y afrontarlo todo", respondió levantando el aplauso del plató.

Barneda le dijo que por aquel entonces no había habido ni beso, pero para Melyssa el tonteo fue suficiente para armarla gorda: "Había habido lengüetazos que yo no entendía en el cuello", recordó. Vamos, que si la vuelven a llevar a un reality similar, nos va a dar momentazos de los buenos...

