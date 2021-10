La pareja que conforman la ex tronista Steisy y el arquitecto Pablo Pisa es una de nuestras favoritas por lo mucho que nos hacen reír pero, como todas las parejas, también tienen sus momentos malos... y, a veces, muy malos. Ambos han tenido una tremenda bronca en su último vídeo para MTMad, cuando los dos han querido hablar abiertamente de lo que nunca han enseñado de sus vidas privadas: lo que hacen cuando nadie les graba. Según Steisy, su novio se trae conversaciones subidas de tono con hombres que conoce desde hace tiempo, y aunque ella dice que es celosa, el mosqueo no se lo ha quitado nadie...

"Querer gustar es normal, y a mí también me gusta sentir que le gusto a otras personas, y llegar a una fiesta y ser la más guapa, la más putilla y la más todo y que todo el mundo me mire", reconocía Steisy, y cuando Pablo le ha dejado claro que a él eso ni le gusta ni le hace falta sentirlo, ella ha aireado las conversaciones llenas de piropos y tonteo que se trae con antiguos amigos: "No me importa que hables con ellos, no me enfado, porque les conozco y me respetan, pero no me digas que no te los follarías", decía mientras ojeaba sus conversaciones en su móvil llenas de 'caras con corazones', 'me gusta' y frases en las que un conocido le llama "marido". "No me digas que no. Ahí hay pollardeo. Todos te quieren follar", le dejaba claro.

En ese punto, Pablo negaba que hubiera ningún tipo de tonteo, y que si no lo había era porque él ha cambiado mucho y no siente que los chicos le miren ahora como le miraban antes: "No me creo que un tío que tiene una pareja que está buenísimo se fije en mí. La gente cambia. A mí no me gusta gente que me gustaba hace 5 ó 10 años. Yo iba por Chueca y la gente giraba el cuello para mirarme, pero ahora he engordado 35 kilos y no le gusto a todo el mundo", mostraba así Pablo su talón de Aquiles: su inseguridad por su peso.

Si antes Steisy no estaba mosqueada, ahora terminaba estallando: "Todos estos con los que hablas te quieren meter la polla. Pero es que eso lo quiero hacer yo, mis amigas y todo el mundo. Tú estás muy bueno. Eres la puta cara más bonita que he visto en mi vida. Eres Brad Pitt en 'Troya', me cago en Dios. Tú has ido conmigo por la calle y la gente se gira. Te sueltas el pelo y los tíos te envidian. Tienes un culo como un melocotón, y eres el único tío del mundo que puede poner 50 kilos y estar bueno. Eres demasiado guapo. Y si no lo sabes, yo te lo cuento".

En ese momento, Pablo se deshacía, pero quería dejar claro que él no tiene una vida aparte a espaldas de Steisy con otras personas: "Pero Pablo, por favor, conociéndome la gente como me conoce, ¿tú crees que piensan que estaría con un tío así? Si eres la persona más verde que conozco en ese aspecto. Eres el tío más fiel del mundo. Por eso estoy contigo, y no con un tóxico, porque si no te cojo del moño y te pongo de lámpara. Por eso estoy con un tío que se viste por los pies", ha dejado claro.

La verdad sobre el futbolista con el que casi pone Steisy los cuernos a su novio

Su último vídeo ha dado mucho de sí, e igual que ella ha querido airear los mensajes de tonteo que tiene Pablo con sus amigos, él ha sacado a la luz el futbolista con el que Steisy pudo haberse liado estando ya juntos y al que no hizo caso con una respuesta que no gustó nada a Pablo: "No, amor, que mi novio me mata". "Yo no le dije eso como diciéndole que me liaría con él si no tuviera novio. Se lo dije así para dejarle claro que si él no respetaba a su novia, que la tenía, no iba a hacer yo lo mismo, y que yo sí ponía por delante de él a mi pareja. Eso le molestó más que cualquier otra cosa. le metí una vacilada que flipas, que hasta me dijo 'no sé por qué me tratas tan mal'". ¡Asunto resuelto!

