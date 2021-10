Si hay un divorcio de lo más polémico y sonado es el de Kim Kardashian y Kanye West. La pareja ha tenido sus idas y venidas, pero ahora parece que la cosa se ha estabilizado un poco llegando a estar de acuerdo en el reparto de propiedades que compartían. Precisamente hablamos de la casa familiar en la que vivían desde 2017. En principio la mansión fue uno de los puntos de fricción entre la pareja, pues ambos querían conservarla. Ahora han llegado a un acuerdo, ¿quién ha salido bien parado?



A parte de la custodia de sus cuatro hijos en común, otro de los asuntos más peliagudos que Kim y Kanye han tenido que abordar en el marco de su divorcio ha sido quién se quedará la mansión de Hidden Hills. Las últimas noticias apuntan a que esta batalla la ha ganado la celebrity pagando por ella 23 millones de dólares al cantante según ha podido conocer la revista People.

Kim y Kanye compraron la casa en 2014 y trabajaron muy duro con el arquitecto Axel Vervoodt para convertirla en la casa familiar que siempre habían soñado, que en su caso era el equivalente a un monasterio futurista en una paleta de blancos. A lo largo del proceso de reforma, tanto el matrimonio como sus hijos se mudaron con Kris Jenner, la madre de Kim, y no pudieron entrar a vivir a su casa hasta diciembre de 2017. En el propio reality familia, 'Keeping Up With The Kardashians', la matriarca se quejaba de su hija y su familia ya que ella está acostumbrada a vivir sola y la incomodaban en ciertos momentos.





Pese a que ha sido un divorcio de lo más duro, las últimas imágenes confirman que la ex pareja se sigue queriendo y mantienen una buena relación. Hace pocas semanas fueron pillados saliendo a cenar al conocido restaurante Nobu (el favorito de las Kardashian-Jenner) y que, bueno, aunque no estuvieron solos y les rodeaban amigos en común, sí que disfrutaron de la velada y tras la cena se montaron en el mismo coche (con compañía detrás, eso sí).

