Belén Esteban nos habla de una posible segunda maternidad: "No descarto la adopción"

¡Qué mundo más extraño el de los famosos! ¿Verdad? De repente ves que dos personas que no pegan ni con cola son súper amigas, como un futbolista y una tronista, o una ex gran hermana y la sobrina de la reina. Pues bien, como la vida no deja de sorprendernos, esta semana nos hemos enterado de otras amistades extrañas a la luz de los focos y la tele, y es que resulta que Belén Esteban (sí, la colaboradora de 'Sálvame'; la 'princesa del pueblo'; la creadora de memes infinitos) tiene dos amigas súper famosas... y a nosotros sólo nos viene a la cabeza una pregunta: ¿cómo se habrán conocido?

Belén presumió en Instagram de su amistad con nada menos que Natalia Verbeke y María Esteve, precisamente dos mujeres que nada tienen que ver con el universo 'Sálvame' y cuyas vidas privadas siguen siendo bastante herméticas, porque no suelen aceptar entrar ese tipo de programas. Pero claro, las fiestas en las que famosos de toda índole coinciden (como las entregas de premios, las premières de películas o los conciertos) suelen ser caldo de cultivo para muchas de estas amistades, porque al final todos tienen amigos en común que les presentan. ¡Fíjate tú, qué cosas!

"De cena con mis amigas", escribía Belén junto a la foto, pero parece que no a todo el mundo ha convencido esta amistad, y muchos de sus seguidores han volcado su veneno en los comentarios: "K amigas, no creo k ellas tengan una amiga como tu", escribía una seguidora; "No pegas nada con ellas", apuntaba otra. "Esta es una interesada. Ademas no creo que sean tan amigas algo hay de por medio", decía otra más. A las tres, sin duda, parece que poco les ha importado tanto odio, que se han dedicado piropos: "Te quiero", le escribía María Esteve a Belén.

Preparando su legado

La colaboradora siempre ha insistido en que le gusta mucho estar en la tele y en un espacio como 'Sálvame', pero sabe que eso puede tener fecha de caducidad, así que ya está tomando cartas en el asunto creando su propia empresa de alimentación, 'Sabores de la Esteban', que no le va nada mal: empezó con los gazpachos y los salmorejos, y ahora ha ampliado a las cremas de verduras y las patatas fritas. ¡Belén está dispuesta a crear un emporio!

