Lucía Pariente se ha quedado sola y sin apoyos en la semana en la que se juega su expulsión tras pelearse con casi toda la casa.

La madre de Alba Carrillo se abrió en canal sobre su relación: "No creo en el matrimonio"

¿Está Lucía Pariente al borde de la expulsión en 'Secret Story'? La madre de Alba Carrillo ha jugado unas cartas muy peligrosas en la semana en la que ha salido nominada, y tras la salvación de Isabel Rábago, ahora se enfrenta a un peso pesado: Adara Molinero. Lucía se ha peleado con casi toda la casa en unos días en los que necesitaría todo el apoyo del mundo, y tras sus sonadas peleas con sus compañeros (y, en especial, compañeras), ha cargado contra todos sin miramientos.

La pareja que conforman Luca Onestini y Cristina Porta le parece lo peor: se refirió a él como "cínico" y a ella como la "traductora" del italiano, cree que es una dramática y que "por ser la inmune de la semana se cree que le va a durar toda la vida. Además, tiene un tono de voz que chirría. Hay puertas que crispan menos que ella, así que feliz de que no me hable", ha revelado. A Cynthia la ha calificado de "lianta" y "dominanta", mientras que de su contrincante, Adara, no ha tenido nada bueno que decir tampoco: "Es la chica de los recados de la carpeta Onestini. Nunca menciona sus faltas de respeto. Es una mujer llena de inseguridades que a mí me aplastan".

Sin duda, una de las peleas más sonadas ha sido la que ha tenido con Isabel Rábago, y no por el enfrentamiento en sí, sino porque sabe que Isabel era amiga de su hija. Alba, sin embargo, ha decidido partir peras con Isabel tras ver cómo cargaba contra su madre, y viendo lo sola que se está quedando Lucía y la actitud que está tomando, Alba incluso ha pedido entre lágrimas que esta semana la expulsen: "Creo que la que se tiene que el próximo día es ella porque no lo está pasando bien y me está haciendo sufrir. A mí este concurso ya me ha costado una amiga, te pido por favor que no te acerques a Isabel. Para mí esto es más que un juego", dijo emocionando a su madre.

