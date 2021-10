oriana marzoli admite que tiene problemas de salud mental y lo que hace para superarlos

Oriana Marzoli ha querido destapar sus problemas de salud mental: "No sé gestionar el estrés"

La influencer ha confesado que empezó a ir a los 26 años tras romper con un novio

Oriana Marzoli es, a día de hoy, una persona nueva, y lo es gracias a que se dio cuenta de que necesitaba ir al psicólogo. La 'chica reality' ha aprovechado su canal de mtmad, por una vez, no para hablar de sus enemigos, lanzar pullas o despotricar contra un ex, sino para hablar de un tema serio como es el de la salud mental, y ahí ha sido cuando ha querido abrirse con todos sus seguidores y comentar que, efectivamente, ella también va a terapia, que le está ayudando muchísimo y siente que ha hecho grandes avances en los tres años que lleva acudiendo.

Como ella misma dice, nunca ha sido una chica triste, o que no se abra con la gente; no tiene ansiedad ni depresión: su 'talón de Aquiles' es el estrés. Cuando se satura, explota y monta un pollo, y se ha dado cuenta de que eso es un grave problema que necesitaba ayuda de un especialista: "Mi problema es que no sé gestionar el estrés. No soporto la incompetencia de la gente, pero ni de la gente ni la mía. Normalmente soy una persona que hace las cosas rápido y del tirón, y cuando no me sale, o la gente no puede dar el 100% de sí misma, me estreso, me agobio y me pongo de mala hostia", ha revelado.

"Es un problema que todavía estoy tratando en terapia a día de hoy, y tengo que aprender a ser más paciente y más tolerante, y entender que no existe la perfección ni en la gente ni en mí", añadía. Todo lo que ha aprendido también le ha servido para aplicarlo con sus parejas: Oriana siempre ha sido una chica muy impulsiva, y que por cualquier cosa discutía, y ahora sabe que su problema era ese: "En el tema relaciones he mejorado una barbaridad. Tengo mucha más paciencia con los chicos, soy más empática, ya no exploto como antes, y por ejemplo ahora llamo a mi madre antes de explotar. Yo noto una mejoría tremenda. La Oriana de hace 3 años no tiene nada que ver con la de ahora", ha dicho feliz.

Eso sí, antes de aconsejar a sus seguidores que, si ven que lo necesitan, vayan al psicólogo y que no se les caigan los anillos por ello, ha dejado claro que no es un camino fácil ni rápido: "Yo llevo tres años y aún estoy trabajando, no penséis que vais a ir, os van a dar una pócima y vais a decir 'ya estoy de puta madre'. En mi caso yo sí noto que he mejorado mucho, sobre todo en el tema de la impulsividad. Me noto que razono mucho más, que me aguanto, que tengo más paciencia… aunque me está costando la vida, para qué engañarnos".

