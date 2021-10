Podría parecer una broma del día de los Santos Inocentes por adelantado, pero no: Yoli Claramonte, Loveyoli para sus seguidores, ha anunciado que, tras sufrir una crisis y darle muchas vueltas, debe retirarse un tiempo del trabajo. La ex gran hermana se ha dado cuenta de que hay muchos factores que le están afectando personalmente, y aunque no ha querido entrar en detalles, sí ha dado pistas de por qué, tras meses pensándolo, ha tomado la decisión de dejar su canal de MTMad, entre otras cosas: "Algunos os habréis dado cuenta de que hay cosas que ni publico, stories que no hago… antes subía todo tipo de contenido sin pensar en qué dirán, pero estoy saturada, aunque no puedo decir el porqué de mi marcha, porque quizá no estoy preparada para abrirme al 100% como para contaros lo que me pasa por la cabeza todos los días".

El problema principal para Yoli es que lo que comenzó como un hobby pronto se convirtió en trabajo, y ha derivado casi en una obligación que le satura día a día: "Todo esto, que comenzó como un hobby, no lo estoy tomando como tal, sino como una obligación. Ahora mismo me gusta lo que hago, pero no como antes. No creo en mí". "Necesito parar. No puedo pensarlo todo con coherencia y gestionarlo y ha llegado el momento de desintoxicarme, virtualmente hablando. Toda esa negatividad, esa toxicidad de la gente que se cree con el derecho de criticar y herir lo estoy digiriendo peor que antes. No me siento yo. Yo soy una persona que río, canto, bailo, salto… y ahora no me reconozco. Me pinchan y no sangro", ha contado. "Detrás de una pantalla hay mucho trabajo, y mi mente, mi cuerpo y mi corazón necesitan parar", añadía.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Qué lástima... pero adiós

Yoli, ya entre lágrimas, ha querido despedirse de sus seguidores que durante 7 años la han acompañado en grandes momentos de su vida, y aunque espera volver con fuerza, de momento va a ser un adiós porque no sabe cuándo volverá: "Gracias por haber compartido todo esto conmigo y por haberme acompañado en las etapas más importantes de mi vida: el parto de mi hija, mi boda… casi os habéis convertido en una parte de mí. Me duele tener que decir adiós, pero ahora creo que es lo mejor. La situación me supera. Espero tener fuerza más adelante para deciros el porqué de las cosas".

Mediaset

Lo más duro, sin embargo, no son las críticas de los haters (aunque le afecten) o la gran cantidad de trabajo que tiene, sino que ya el problema le está afectando a su salud física y mental: "No duermo por las noches, no como bien, he adelgazado un montón, tengo ansiedad, estoy triste, nerviosa, inquieta… estoy pasando una temporada mala a nivel personal, conmigo misma, y antes de compartir por aquí una racha mala, prefiero limpiarme yo mentalmente y poder volver a mi luz", ha explicado. ¡Ánimo y recupérate pronto, Yoli!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io