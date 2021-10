Paris Hilton y su prometido son todo amor. La millonaria y su futuro marido, el empresario Carter Reum, están enamorados cual dos adolescentes y por eso no tienen ningún problema en pasear su amor y demostrar su pasión allá donde les pille, y si es delante del mismísimo Capitolio, pues delante del Capitolio.

Porque precisamente allí, en pleno corazón legislativo de Washington D.C., es donde Paris Hilton y su prometido se han comido a besos dejando claro a todos que lo suyo sigue viento en popa a toda vela, al igual que sus planes de boda, un enlace que según las últimas informaciones podría celebrarse el próximo 11 de noviembre.

Gtres

El empresario no podía evitar besar a su prometida con pasión en plena calle, una muestra de cariño que era el mejor modo de expresarle a Paris su apoyo en un día muy especial para ella. La heredera del imperio Hilton acudía al Capitolio para pedir a los legisladores del Congreso y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, una declaración de derechos que proteja a los niños y adolescente ante posibles abusos.

Gtres

Un paso muy importante que llega después de que Paris Hilton denunciara haber sufrido abusos en el internado donde estuvo en Utah cuando era adolescente. "Durante 20 años no pude dormir por las noches, mientras los recuerdos de violencia física, la sensación de soledad, la pérdida de compañeros se precipitaban por mi mente cuando cerraba los ojos. Esto no fue solo insomnio; fue un trauma", ha contado.

Gtres

Por eso, Paris, vestida con un traje negro y resguardada bajo una enormes gafas de sol, ha contado con el apoyo de su chico en esta visita tan especial al Capitolio. Y es que desde que empezaron a salir en 2019, la heredera del imperio Hilton y Carter Reum se han convertido en uña y carne. Tanto es así que además de su próxima boda, Paris Hilton ya está pensando en tener hijos y viendo lo enamorados que están no nos extraña nada.

