Antonio David Flores ya lo confesó hace unos días al paparazzi Diego Arrabal: “Me han destrozado la vida profesional y personal”. Y ahora, tras anunciarse su separación de Olga Moreno, estas palabras cobran más fuerza que nunca. Según la revista 'Lecturas', el ex guardia civil y su esposa, tras veinte años de relación y una hija en común, Lola de ocho años, han decidido poner punto y final a su historia de amor. Incluso Ana Rosa Quintana confirmaba la ruptura de Antonio David y Olga.

QMD! intentó ponerse en contacto con los protagonistas de esta historia, pero no hubo respuesta. Al cierre de esta edición, guardaban silencio al respecto, aunque él seguía promocionando su nuevo canal de YouTube...

Lo que es cierto es que Antonio David reconoció hace unos meses que él y Olga vivían una crisis que empezó a fraguarse cuando él aún trabajaba en Telecinco. Entonces se especuló con múltiples infidelidades del ex guardia civil a su mujer. ¡Hasta un autobús de supuestas amantes le llevaron al plató! Y ella, claro, se sintió humillada.

Él aseguró que aquello había hecho mella en su relación, pero no hasta el punto de romper su matrimonio: “Mi relación con mi mujer no es la misma. De hablar 450 veces al día, ahora son momentos, frases, es todo como muy frío. Ya no hay risas. Sí que está incómoda conmigo. Igual toda esta sobreexposición no termina gustándole. Esto le está pasando factura a mi matrimonio, claro que sí”, explicó Antonio David.



Antonio David, completamente volcado en su guerra judicial contra 'Sálvame'

Y después de esto llegó el golpe definitivo con su abrupta salida de Telecinco, algo que dinamitó psicológicamente a Antonio David y que, al parecer, le llevó a buscar desesperadamente justicia contra los que él considera que le han destrozado la vida: los responsables de la productora que emitió el documental de Rocío Carrasco.

Antonio David a su llegada al juicio contra ’La fábrica de la tele’ el pasado 7 de septiembre Daniel Gonzalez GTRES

Esta obsesión de Antonio David habría arruinado definitivamente su relación. Tras su despido en directo, anunciado por Carlota Corredera en ‘Sálvame”, Antonio David decidió contratar a un excelente abogado, Iván Hernández, y es en él en el que supuestamente se ha refugiado.

Antonio David, en Madrid, y Olga Moreno, en Málaga

De hecho, mientras Olga continúa con su vida en Málaga, donde saca adelante su tienda de ropa y cuida de su hija Lola y de David Flores, él parece que se ha instalado en Madrid. Ni siquiera viajó a la Costa del Sol el tres de octubre para celebrar el 46 cumpleaños de su mujer. Fue Rocío Flores la que estuvo junto a Olga. Con ella sigue manteniendo una excelente relación porque la siente como su hija al tiempo que Ro, a ella como su ‘madre’.

Tampoco estuvieron juntos el día que el ex guardia civil celebró por todo lo alto su primera victoria contra La fábrica de la tele, el 24 de septiembre. Pese a todo, Olga Moreno le apoya en lo que tenga que ver con esta guerra que siempre le ha parecido tremendamente injusta, como afirmó en televisión tras ganar ‘Supervivientes’ y embolsarse 200.000 euros. De ahí que la pareja no se lanzara de inmediato a confirmar la separación: les viene mejor dar la imagen de una familia unida frente a una injusticia.

Olga Moreno considera a Ro y David “sus niños”

Olga y Antonio David empezaron a salir en 2001, dos años después de que él se separara de Rocío Carrasco. La sevillana considera a los hijos de su marido, Rocío y David Flores, suyos. Hace unos días escribía en Instagram “hoy mi día es para ellos, mis tres tesoros”, junto a una foto donde se podía ver a Rocío y David Flores, junto a la pequeña Lola. En una entrevista a ‘Sálvame’, Olga aseguró que si algún día se separara, ella se quedaría con David...

Hace meses Rocío Flores, cuando no dejaban de salir mujeres en televisión asegurando que habían estado con su padre, gritaba: “No van a destruir a mi familia. No voy a permitir que mi hermana viva en una familia desestructurada como la mía”. Habrá que ver ahora qué relación mantienen Antonio David y Olga y, por lo tanto, cómo afecta a los niños. ¿Se abre un nuevo espacio para que Rocío Carrasco se acerque ahora?

