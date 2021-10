Leticia Sabater ha vuelto a hacerse una operación estética un año después de la última

Su operación más sonada fue la de abdominales: así quedó

Leticia Sabater no puede dejar de buscar el culmen de la belleza, y aunque ella lleva ya muchos tratamientos a la espalda, hubo un momento en el que decidió que, si no podía encontrarla, la crearía a golpe de bisturí. La cantante de 'Bananakiki' ha pasado por quirófano en incontables ocasiones para marcarse abdominales, corregir su estrabismo, elevar sus párpados (blefaroplastia), aumentar sus pechos, crear una cara más armoniosa... ¡hasta se ha reconstruido el himen! Pero parece que aún no se ve feliz con su cara y su cuerpo, y ahora acaba de pasar, según ha contado el portal FormulaTV, por las manos de su cirujano de confianza de nuevo.

Según el citado medio, Leticia se habría hecho un retoque con la técnica del 'lifting' en los tercios medio e inferior de la cara -incluyendo el cuello- para rejuvenecerlos de forma permanente, y también se habría realizado un aumento de pecho y una mastopexia, que no es otra cosa que la elevación de las mamas para mantenerlas firmes. Todo ello sumaría la ingente cantidad de unos 40.000 euros. ¡Casi ná!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Desde que terminara 'La casa fuerte' (reality que ganó), Leticia se ha dedicado, sobre todo, a sus bolos, y a cantar sus canciones allá por donde va, y le deben de pagar maravillosamente para poder invertir esa cantidad de dinero en operaciones y retoques. La última vez que supimos de ella mediáticamente fue con el hit del verano 'La Bananakiki', donde vimos cómo vacunaba contra el COVID a Pedro Sánchez y a Isabel Día Ayuso, aunque sus temas más esperados siempre son los navideños, como 'El polvorrón', 'Trínchame el pavo' o 'Papa Noel, you're the only one'. ¿Con qué nos sorprenderá este año, además de con su nueva imagen? ¡Deseando estamos de verlo TODO!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io