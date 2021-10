Jamie Lee Curtis siempre ha sido una de esas estrellas que ha levantado simpatía: nunca ha protagonizado grandes escándalos, ha tenido una vida tranquila, siempre ha tenido una sonrisa para medios de comunicación y fans... y ahora la actriz suma una nueva facultad para ser una de las celebrities más queridas de Hollywood,m porque ha hablado abiertamente sobre su hija transgénero, Ruby, con la que ha protagonizado una bonita entrevista para la revista People.

En ella, Jamie ha dejado claro que lo principal para ella siempre ha sido aceptar a sus hijos como son, y nunca le dio importancia a que tuvieran una orientación sexual u otra, y aunque decir adiós a su hijo para dar la bienvenida a su hija fue duro, se mostró dispuesta a conocerla y a aprender a tratar con ella durante su transición: "Se trata de aprender una nueva terminología y palabras. Soy nueva en esto. No soy alguien que pretende saber mucho sobre el tema. Y me voy a equivocar, voy a cometer errores. Me gustaría evitar cometer grandes errores", ha explicado Jamie, comprensiva con su hija.

Ruby, por su parte, y como es comprensible, tuvo miedo de contarle a su familia que era trans, a pesar de que se habían mostrado muy abiertos con ella cuando, anteriormente, confesó su bisexualidad: "Me daba miedo el hecho de decirles algo sobre mí que no sabían", dijo la joven, de 25 años al citado medio. "Era intimidante, pero no estaba preocupada. Ellos me habían aceptado toda mi vida". De esta forma, Ruby prefirió enviarle un mensaje a su madre para no enfrentarse tan directamente a su reacción, pero Curtis apenas tardó unos segundos en coger el teléfono tras leerlo: "La llamé inmediatamente. No hace falta decir que hubo lágrimas involucradas", ha confesado.

La actriz también ha revelado que, al principio, a ella y a su marido, el director Christopher Guest, les costó referirse a su hija con su nuevo nombre de mujer, o incluso referirse a ella con pronombre femenino, pero son errores que, como decía, están dispuesta a subsanar. Lo principal para ella era demostrarle a Ruby -que se dedica, por cierto, con éxito a la edición de vídeos para influencers y youtubers- que tenía todo su apoyo desde el principio para todo.

"Estoy aprendiendo mucho de Ruby. Sabía que Ruby había tenido un novio. Sabía que usaba la palabra bisexual. Pero la identidad de género y la orientación sexual, eso son dos cosas separadas", ha revelado la actriz. "No estoy haciendo proselitismo, no estoy intentando imponerle algo a la gente. Simplemente estoy diciendo: 'Esta es la experiencia de nuestra familia'. Estoy aquí para apoyar a Ruby. Ese es mi trabajo, así como también lo es cuidar, amar y apoyar a su hermana mayor, Annie, en su caminos. Soy una estudiante agradecida. Estoy aprendiendo mucho de Ruby. La conversación continúa. Pero quiero saber: '¿cómo lo puedo hacer mejor?'", ha dicho a People orgullosa. ¡Qué gusto contar con una madre tan abierta y comprensiva y que hace lo que tiene que hacer: ser MADRE!

