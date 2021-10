Anabel Pantoja saca las uñas para defender a su tía, Isabel Pantoja. Las declaraciones de Teresa Rivera en 'Sábado Deluxe' arremetiendo contra la cantante han hecho estallar a la colaboradora de 'Sálvame'. La madre de Canales Rivera lanzó graves acusaciones contra la tonadillera entre otras de hacerle un desprecio cuando no permitió que se sentara con ella y Paquirri en el bautizo de Kiko Rivera. Anabel, que no se ha pronunciado sobre su conflicto con su primo, sí utilizó sus redes sociales para contestar a Teresa Rivera.

En sus Stories, la sobrina de Isabel Pantoja, que ha estado una semana en Cantora tras el fallecimiento de su abuela doña Ana y su polémica boda, escribió un duro mensaje contra la hermana de Paquirri. Acusa a Teresa Rivera de mentir "inventándote lo que vende" y de ser mala persona "Eres lo peor que podría imaginarme como persona" escribió en sus redes sociales.

Instagram

Anabel, que ajena a las polémicas declaraciones de la madre de Canales Rivera disfrutó en Gran Canaria del concierto de Rauw Alejandro, luego utilizó su perfil de Instagram para contestarle. "Como se nota que tienes que comer. 37 años después inventándote lo que vende, lo que te compran" comenzaba su demoledor mensaje.

"Eres lo peor que podría imaginarme como persona. Porque como señora… ya te has retratado. Menos mal que el de arriba no está vivo... Y si tanto le querías... Hubieras echo algo no?" seguía su escrito. "¿Y si tanto le querías? Hubieras hecho algo, ¿no? Mala persona, mala hermana, mal ser", continuó y comentó su esperanza de que haya denuncia. "Todo el dinero que ganes, ojalá que lo tengas que gastar en abogados", advirtió. "Sigue viviendo de tus inventos, que parece que tienes la cabeza en Pamplona, así tendrán más material para fundirte", terminó su mensaje.

Isa Pantoja también salió en defensa de su madre tras las palabras de Teresa Rivera y espera que ésta tome acciones legales contra ella.

